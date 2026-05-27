Soan Papdi: ४ महिने टिकणारी अद्भूत मिठाई! ५०० कुटुंबांना मिळवून दिला रोजगार; बिजनौरच्या पारंपरिक सोनपापडीची अशी आहे रेसिपी

भारतामध्ये सणासुदीच्या काळात किंवा आनंदाच्या प्रसंगी मिठाई वाटण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. मिठाईचा विषय निघाल्यास काजू-कतली, रसगुल्ला किंवा गुलाबजाम या नावांची चर्चा रंगते. मात्र, उत्तर प्रदेशात एक असा जिल्हा आहे, जिथली 'सोन पापडी' (Soan Papdi) एवढी प्रसिद्ध आणि चवदार आहे की, तिची चव चाखल्यानंतर तुम्ही काजू-कतलीची चवही विसरून जाल! .उत्तर प्रदेशातील बिजनौर (Bijnor) हा जिल्हा आणि विशेषतः तिथले नजीबाबाद हे शहर आपल्या मऊ, रेशेदार आणि तोंडात टाकताच विरघळणाऱ्या सोन पापडीसाठी देशभरात ओळखले जाते.बिजनौरच्या सोन पापडीची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिची बनवण्याची पारंपरिक पद्धत आणि घटकांचे अचूक प्रमाण. ही सोन पापडी बनवण्यासाठी बेसन, मैदा, शुद्ध देशी तूप आणि साखरेचा वापर केला जातो..सर्वप्रथम बेसन आणि मैदा तुपामध्ये खरपूस भाजून घेतला जातो. त्यानंतर साखरेची घट्ट पाक तयार करून, ती हाताने वारंवार खेचून अत्यंत बारीक आणि मऊ रेशेदार (Flaky) बनवली जाते. शेवटी हे मिश्रण एकत्र करून सेट केले जाते. या प्रक्रियेमुळेच या मिठाईला अनेक पदर सुटतात आणि ती वजनाला अत्यंत हलकी व चवीला अप्रतिम बनते..योग्य पॅकेजिंगमध्ये ठेवल्यास ही सोन पापडी तब्बल चार महिने ताजी राहते, ज्यामुळे आता आधुनिक पॅकेजिंगच्या साहाय्याने तिची परदेशातही निर्यात (Global Export) केली जात आहे.नजीबाबादमध्ये या प्रसिद्ध सोन पापडीची सुरुवात करण्याचा श्रेय 'चतुर्वेदी मिष्ठान्न भंडार' (Chaturvedi Mishthan Bhandar) या दुकानाला जाते. सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली ही चव चतुर्वेदी कुटुंबाने आपल्या पिढ्यांमध्ये अतिशय अभिमानाने जपून ठेवली आहे. त्यांच्या सोन पापडीमध्ये वेलची, तूप आणि सुक्यामेव्याचा असा काही अप्रतिम मेळ असतो, जो ग्राहकांना भुरळ पाडतो..पूर्वी ही मिठाई केवळ गोल आकारात मिळायची, परंतु आता ग्राहकांच्या आवडीनुसार ती चौकोन डिझाईन आणि काजू-कतली कटिंगमध्ये उपलब्ध आहे. आज बाजारामध्ये तिचे चॉकलेट फ्लेवर, ड्रायफ्रूट्स फ्लेवरसह तब्बल १५ पेक्षा जास्त प्रकार पाहायला मिळतात.या मिठाईची वाढती लोकप्रियता आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने बिजनौर जिल्ह्याच्या नजीबाबादच्या सोन पापडीला आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP - One District One Product) योजनेत समाविष्ट करून विशेष ओळख मिळवून दिली आहे..या एकाच उद्योगामुळे आज जिल्ह्यातील सुमारे ५०० पेक्षा जास्त कुटुंबांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे. श्रीमंत असो वा गरीब, अबालवृद्धांची ही आवडती मिठाई बनली आहे. आज देखील उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये बिजनौरवरून जाणाऱ्या पर्यटकांकडून या तोंडात विरघळणाऱ्या सोन पापडीला मोठी पसंती दिली जात आहे.