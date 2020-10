ट्रॅफिक पोलिसानेच झाडूने रस्ता केला साफ; सोशल मीडियात व्हिडिओ होतोय व्हायरल

कटक: सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल याचा नेम नाही. त्यामध्ये मग कोणताही फोटो, एखादा व्हिडिओ अथवा मिम्स असू शकते. काही लोकांच्या चांगल्या कामांचीही सोशल मीडियावर स्तूती होताना दिसते आणि त्याचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरलही होत असतात.

सध्या असाच एक ओडिसामधील व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठा व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ कटकमधील असल्याचे सांगितले जात आहे. ट्विटरवर हा व्हिडिओ @TazeenQureshy या अकाउंटवरून 17 ऑक्टोबरला शेअर केला गेलेला आहे. 'हा पोलिस कर्मचारी रस्त्यावरील खडे आणि वाळू झाडूने स्वच्छ करत आहे, कारण कुणीही या खड्ड्यांमुळे घसरून पडून जखमी होऊ नये' असं कॅप्शन या व्हिडिओला दिलं आहे.

Good deed: A traffic cop clears the rubble on the road to avert skidding of vehicles in #Cuttack #Odisha.@SarangiSudhansu @dcp_cuttack @cpbbsrctc pic.twitter.com/92AF9yWN9j

— Tazeen Qureshy (@TazeenQureshy) October 17, 2020