VIDEO : ट्रेनच्या बाथरूममध्ये महिला गेली असतानाच ३० ते ४० लोक रेल्वेत शिरले आणि त्यांनी..; भयानक अनुभव कॅमेऱ्यात कैद

Woman locked In Bathroom : कटिहारजवळ रेल्वेतून प्रवास करीत असलेल्या एका महिलेला अतिशय भयानक अनुभवाला सामोरे जावे लागले. पुढच्या स्टेशनवर ट्रेन थांबताच अचानक ३० ते ४० तिकीट-विना प्रवासी आरक्षित डब्यात घुसले. त्याच वेळी ही महिला बाथरूममध्ये होती, आणि प्रवाशांच्या गोंधळात तिला जबरदस्ती आतच बंद करण्यात आले. हा संपूर्ण प्रसंग महिलेने आपल्या मोबाईलवर चित्रीत केला असून हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..बाथरूममध्ये अडकली महिलाव्हिडिओमध्ये महिला अत्यंत घाबरलेल्या आवाजात म्हणताना दिसते, "इथे भांडण सुरू आहे… लोक सर्वत्र मारामारी करत आहेत… मला खूप भीती वाटते…" बाहेरून होणाऱ्या मोठमोठ्या ओरडण्याचा आवाज आणि दारावरचे धक्के देखील कॅमेऱ्यात स्पष्ट ऐकू येतात..आरपीएफची तातडीने कारवाईमहिलेने त्वरित रेल्वे हेल्पलाइनवर फोन करून मदत मागितली. काही वेळातच आरपीएफचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सर्व अनधिकृत प्रवाशांना डब्यातून बाहेर काढले आणि महिलेची सुरक्षित सुटका केली. आरपीएफच्या वेळेवर हस्तक्षेपामुळे मोठा अनर्थ टळला, अन्यथा परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकली असती..महिलांच्या सुरक्षित प्रवासावर प्रश्नचिन्हआरक्षित डब्यात असा अनधिकृत प्रवेश आणि एका महिलेला बाथरूममध्ये बंद करून ठेवणे ही अत्यंत गंभीर आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची घटना आहे. ३०-४० जणांच्या गर्दीत एकटी अडकलेली महिला… हा तिच्यासाठी आयुष्यभराचा मानसिक आघात ठरू शकतो. घटनेनंतर महिलेने सांगितले की, या परिस्थितीने महिलांसाठी एकटे प्रवास करणे किती धोकादायक होऊ शकते, याची जाणीव करून दिली आहे. अधिकाऱ्यांनी अशा घटनांवर त्वरित आणि कठोर कारवाई करणे किती आवश्यक आहे, हेही तिने स्पष्ट केले..सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल@indiainlast24hr या इंस्टाग्राम पेजवर हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. पोस्ट सोबत दिलेल्या लांबलचक कॅप्शनमध्ये पूर्ण घटना स्पष्ट करण्यात आली आहे. १७ तासांतच या रीलला जवळपास ३६,००० लाईक्स मिळाले असून २०० हून अधिक कमेंट्स आल्या आहेत. व्हिडिओला तब्बल १८ लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले असून तो जलद गतीने व्हायरल झाला आहे..हीच का सुरक्षितता?, नागरिकांचा संतापकमेंट सेक्शनमध्ये अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. एका वापरकर्त्याने (युजर्स) लिहिले, "हा आपला देश! एक एकटी मुलगी आणि ४० लोकं… ही कोणती सुरक्षितता?" तर दुसरा वापरकर्ता म्हणतो, "काही लोकांच्या वागणुकीमुळे संपूर्ण समाज बदनाम होतो." काहींनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी रेल्वेत अधिक कडक नियमावलीची मागणीही केली आहे..