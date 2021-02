मोठी बातमी! महाराष्ट्रातून दिल्लीत जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी 'कोरोना' नियम

नवी दिल्ली- देशातील काही राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाची राजधानी दिल्ली अलर्ट झाली आहे. देशातील पाच राज्यातील नागरिकांना दिल्लीत यायचं असल्यास त्यांना कोरोनाची चाचणी करुन घेणं आणि रिपोर्ट निगेटिव्ह येणं अनिवार्य असणार आहे. महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि पंजाब राज्यातून दिल्ली येणाऱ्या नागरिकांनी निगेटिव्ह RT-PCR दाखवल्यावर दिल्लीमध्ये एंट्री मिळणार आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. विशेष म्हणजे देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी जवळपास 70 टक्के रुग्ण या पाच राज्यातून आहेत. त्यामुळे दिल्ली सरकारने याबाबत निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि पंजाब राज्यातून दिल्ली जाणाऱ्या लोकांना अगोदर कोरोना चाचणी करुन घ्यावी लागणार आहे. या राज्यातून आलेल्या लोकांची 72 तासांच्या आत केलेल्या कोरोना चाचणीचा रिपोर्ट पाहूनच त्यांना दिल्लीत प्रवेश दिला जाणार आहे.

Travellers from Maharashtra, Kerala, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Punjab will need a negative coronavirus test report to enter #Delhi from 26th February till 15th March

