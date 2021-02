आधीच्या सरकारकडून आसामला सावत्रपणाची वागणूक; मोदींचा काँग्रेसवर निशाणा

या आधीच्या सरकारने आसामच्या उत्तरेकडील प्रदेशाला सावत्रपणाची वागणूक दिली त्यामुळे हा भाग अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित राहिला, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. मोदींच्या हस्ते धेमजी येथे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या तीन बड्या पेट्रोलियम प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले, यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या प्रदेशाच्या विकासासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार अधिक समन्वयाने काम करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Centre & Assam govt working collaboratively to develop State infrastructure. Despite the State having great potential, former govts gave it 'sautela' treatment by overlooking development in various sectors: PM Modi during various projects' launch in Silapathar, Dhemaji pic.twitter.com/FMA7gIOq07

