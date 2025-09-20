देश
बँकेत जमा केले ५०० रुपये अन् काढले ५ कोटी..२३ वर्षीय मुलगा बनला कोट्यधीश, पण शेजाऱ्यांनी त्याचा बाजार उठवला, नेमकं प्रकरण काय?
Hathras UP Fraud Case : हाथरसचा २३ वर्षीय तरुण आकाशने फक्त ५०० रुपये जमा करून बँकेच्या ओव्हरड्राफ्ट युक्तीने ५ कोटी रुपये काढले. हे नेमकं काय प्रकरण आहे, जाणून घ्या सविस्तर..
एका साध्या मिठाई आणि नमकीनच्या छोट्या दुकानदाराने बँकेच्या सिस्टमचा फायदा घेऊन लाखो रुपये कसे उधळले याचा धक्कादायक तपास सुरू आहे. फक्त ५०० रुपये जमा करून ५ कोटी रुपये काढणाऱ्या २३ वर्षीय आकाशने कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळली होती. पण एका रात्रीतच त्याच्या जीवनात आली 'लक्झरी' ची लाट. सोनं, महागड्या गाड्या आणि शेअर बाजारात कोट्यवधी गुंतवणूक हे सगळ एका रात्रीत! हे सर्व कस शक्य झाल? पोलिसांचा तपास उघड करतोय एका धूर्त युक्तीची कहाणी.