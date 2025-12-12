Shivraj Patil Tribute : भारतीय संसदेला संतुलन आणि सभ्यतेची देणगी देणारे शिवराज पाटील अनंतात विलीन!

दिल्ली : आज 12 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभेचे माजी सभापती, माजी केंद्रीय गृहमंत्री व पंजाबचे माजी राज्यपाल शिवराज विश्वनाथ पाटील चाकूरकर यांचे निधन झाले. या बातमीने हळहळ वाटली अन् त्यांच्या दिल्लीतील वास्तव्यात आलेला संपर्क, त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील चढउतार यांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्रांत गृहमंत्रीपद संभाळणाऱ्यात यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटील व राज्यमंत्री सोनुसिंग ( सोनुभाऊ दगडूभाऊ पाटील) पाटील या नेत्यांचा समावेश होतो..दिल्लीत शिवराज पाटील यांचे पूर्ण नाव कुणी घेत नसे. ते माहीत होते, ते केवळ शिवराज पाटील या नावाने. काही महिन्यांपूर्वी त्यांची दिल्लीत भेट झाली होती, तेव्हा त्यांनी दिल्लीला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोयडा भागात जे पी ग्रीन्समधील सनकोर्ट टॉवरमधील फ्लॅटमध्ये राहात असल्याचे सांगितले होते. दिल्लीपासून त्यांचे निवासस्थान सुमारे 35 कि.मी. दूर होते. त्यामुळे दिल्लीतील त्यांची ये जा कमी झाली होती. तरीही काँग्रेसपक्षाने आयोजित केलेल्या महत्वाच्या कार्यक्रमांना ते हमखास उपस्थित रहायचे. संसदेतील कामकाजाचे वार्तांकन मी सुमारे चाळीस वर्ष केले आहे. नीलम संजीव रेड्डी ते श्रीमती सुमित्रा महाजन सभापतीपदी असताना त्यांनी केलेले सभागृहाचे सूत्रचालन पाहाण्याची संधि मला मिळाली. जनता पक्षाचे लोकसभेचे सभापती रबि रे यांच्यानंतर 10 जुलै 1991 रोजी शिवराज पाटील सभापती झाले, ते 22 मे 1996 पर्यंत ते त्या पदावर होते..शिवराज पाटील यांचा निरनिराळे कायदे व घटनेचा चांगला अभ्यास होता. सभापती असताना त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप क्वचितच झाला. सत्ताधारी व विरोधकांना देण्यात येणाऱ्या वेळेचे संतुलन ते उत्तम तऱ्हेने संभाळीत. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य जसे लपत नसे, तसेच सभागृहात गोंधळ झाल्यास संबंधित खासदरांना ते आवाज उंचावून समजही देत असत. परंतु, अलीकडील काळात लोकसभेचे सभापती व राज्यसभेचे अध्यक्ष जसे घाऊकरित्या शेसव्वाशे विरोधकांना सभागृहातून निलंबित करतात, बाहेर काढतात, तसे प्रसंग शिवराज पाटील यांच्या सभापतीपदाच्या कारकीर्दीत घडले नाही. सत्तारूढ व विरोधकांचा समन्वय कसा घडवून आणायचा व सभागृहातीसल कामकाज कसे चालू ठेवायचे, याचे तंत्र त्यांना चांगले अवगत होते..Kolhapur Election: कोल्हापुरात निष्ठेला तिलांजलि, संधिसाधू राजकारणाची परंपरा जुनीच; काँग्रेस असो की विरोधक विनोदाने त्यांना ``परीटघडीचे सभापती'' म्हणत. कारण काय, तर त्यांना परीटघडीचे उत्तमोत्तम गळाबंद सूट घालण्याचा षौक होता. पायातल्या सॅंडल्सचा रंगही पांढरा असायचा. त्यामुळे सूटाबरोबर बूटही ड्रायक्लीन करून आले असावे, असा भास व्हायचा. तालमीचे शरीर असल्याने त्यांचा शेकहँडही घटट् असे. गृहमंत्री असताना (2004 ते 2008) सभागृहात निरनिराळ्या घटना व घटनात्मक बाबींवर बोलताना त्यांचा सूर आदबीचा व समजाऊन सांगण्याचा असे. पण, कधी कधी त्यांची भाषणात इतकी लांबण लागलेली असे, की अयकताना कंटाळाही येत असे. त्यामुळे त्यांना अयकायचे असेल, तर सहनशीलता अंगी बाणवावी लागे..महाराष्ट्रातील सुशील कुमार शिंदे व शिवराज पाटील असे दोन नेते होते, की इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्याशी या दोघांचाही निकटचा संबंध होता. त्यामुळेच की काय, या दोघांना एकामागून एक महत्वाची पदे मिळत गेली. गृहमंत्री पदानंतर त्यांना पंजाब व चंदीगढच्या राज्यपालपदी (2010 ते 2015) नेमण्यात आले. शिंदे तर जाहीरपणे सांगत ``मी एक पट्टेवाला होतो. काँग्रेसने मला भरभरून दिले आहे.'' त्यांना थेट उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी पक्षाने दिली होती. काँग्रेसच्या सर्वोच्च कार्यकारिणीचे ते सदस्य होते..2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी ते गृहमंत्री असताना देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेत झालेल्या ढिसाळपणाबाबत त्यांच्यावर टीकेची चौफेर झोड उठली. त्यावेळी एकाच दिवसात त्यांनी तीन वेळा कपडे बदलल्याचे दृकश्राव्य माध्यमांनी दाखविले, त्यामुळे, ``ते दहशतवादी घटनेबाबत गंभीर नाही,'' अशी टीका झाली. अखेर, या घटनेबाबत झालेल्या अपयशाची नैतिक जबाबदारी घेऊऩ त्यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 1980 च्या दशकात शिवराज पाटील केंद्रात संरक्षण उत्पादन खात्याचे राज्यंमत्री होते, त्यावेळचा एक प्रसंग. साउथ ब्लॉक मधील त्यांच्या कार्यालयात त्यांच्याशी माझी भेट ठरलेली होती. त्यानुसार, वेळे आधी दहा मिनिटे असताना मी त्यांच्या कार्यालयात पोहोचलो. त्यावेळी त्यांच्या चेम्बरमध्ये चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकारी आला होता. दहा मिनिटाने तो गेला. आता मला ते बोलवतील, असा विचार करीत मी बसून होतो..पण, नंतरची दहा मिनिटे झाली, तरी त्यांनी बोलविले नव्हते, म्हणून मी त्यांच्या पीएलाही सांगितले. तो म्हणाला, ``लौकरच बोलावतील.'' माझे समाधान होईना, म्हणून मी तत्काळ त्यांच्या चेंबरच्या दारावरील पीपहोलमधून पाहिले. तो काय, ते आपला सूट चढवित असल्याचे दिसते. बंदगळा असलेल्या कोटाचं वरच बटन व्यवस्थित लागलय का, याची खात्री करून त्यांनी घंटी वाजविली. मी आत गेलो, अन् त्यांना म्हणालो, ``शिवराजजी, मला सुटाबुटातच भेटायला पाहिजे का, साधा शर्ट घालून बसला असता तर काय प्रोटोकोल मोडले असते का?'' यावर स्मितहास्य करीत ते म्हणाले, ``तसं नाही. पण कुणाला भेटायचं असलं, की आपले कपडे ठाकठीक आहेत काय, हे पाहाण्याची मला संवय लागली आहे. सॉरी, तुम्हाला आत बोलवायला उशीर झाला.'' नंतर, पंधरा मिनिटे आमची बातचीत झाली. मला हव्या असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली अन् मी बाहेर पडलो.. शंकरराव चव्हाणांप्रमाणेच शिवराज पाटील पुट्टपर्तीच्या साईबाबांचे भक्त होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयात व निवासस्थानातील ऑफिसमध्ये टेबलावर साईबाबांची छायाचित्रे असायची. दुसरा प्रसंग 1994 मधला. त्या काळात मी दै. सकाळ तर्फे वसाहतवादातून मुक्त झालेल्या दक्षिण आफ्रिकेचे अध्ययन व वार्तांकन करण्यासाठी तेथे जात होतो. एका दौऱ्यापूर्वी मी सभापती शिवराज पाटील यांची भेट घेऊन दक्षिण आफ्रिकेच्या संसदेच्या पहिल्या सभापती श्रीमती फ्रेनी जिनवाला यांची भेट घेण्याचे माझे प्रयत्न असल्याचे सांगितले. त्यावर पाटील यांनी तत्काळ, ``जिनवाला यांच्यासाठी पुस्तके देतो, ती त्यांना द्या व माझ्यावतीने त्यांना व दक्षिण आफ्रिकेच्या सदस्यांना भारत भेटीचे आमंत्रण द्या.'' असे सांगितले. त्यांना देण्यासाठी मी भारतीय राज्यघटनेच्या दोन प्रती घेतल्या. पाटील यांच्या कार्यालयाने व लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल डॉ आर.सी.भारद्वाज यांनी ल 