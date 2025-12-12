Shivraj Patil Tribute : भारतीय संसदेला संतुलन आणि सभ्यतेची देणगी देणारे शिवराज पाटील अनंतात विलीन!

देश

Lok Sabha Speaker : कै. शिवराज पाटील यांच्या राजकीय प्रवासातील सभ्यपणा, संयम आणि संसदीय शिस्तीच्या आठवणी आजही तितक्याच ताज्या आहेत. त्यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणातील एक संवेदनशील आणि संस्कारी नेतृत्व हरपले.
विजय नाईक,दिल्ली
दिल्ली : आज 12 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभेचे माजी सभापती, माजी केंद्रीय गृहमंत्री व पंजाबचे माजी राज्यपाल शिवराज विश्वनाथ पाटील चाकूरकर यांचे निधन झाले. या बातमीने हळहळ वाटली अन् त्यांच्या दिल्लीतील वास्तव्यात आलेला संपर्क, त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील चढउतार यांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्रांत गृहमंत्रीपद संभाळणाऱ्यात यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटील व राज्यमंत्री सोनुसिंग ( सोनुभाऊ दगडूभाऊ पाटील) पाटील या नेत्यांचा समावेश होतो.

