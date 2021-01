23 वर्षांपूर्वी झाली होती तृणमूल काँग्रेसची स्थापना; जाणून घ्या इतिहास?

कोलकाता- तृणमूल काँग्रेस पक्षाची आजच्याच दिवशी 23 वर्षांपूर्वी स्थापना झाली होती. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्विट करुन म्हटलंय की, प्रत्येक दिवशी पश्चिम बंगालला चांगले आणि अधिक सक्षम बनवले जाईल. त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांचे आभार मानले आहेत. त्या म्हणाल्या की त्यांच्या विचारधारेचे तीन आधार आहेत, 'माय, माती आणि माणूस'.

ममतांना मोठा धक्का; बड्या नेत्यासह 5 हजार कार्यकर्ते भाजपच्या गळाला?

स्थापना दिवस अशावेळी आला आहे, जेव्हा पक्ष राज्यात भारतीय जनता पक्षाकडून जोरदार विरोध पाहात आहेत. अनेक तृणमूलचे नेते भाजपच्या गळाला लागले आहेत. राज्यात काही महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. भाजपचा जोर पाहता यावेळी तृणमूल काँग्रेसला कडवे आव्हान मिळणार आहे. पार्टीची स्थापना झाल्यापासूनच तृणमूलचे राजकारण 'माय, माती आणि माणूस' या मुद्द्यांभोवती फिरते राहिले आहे.

As Trinamool turns 23 today, I look back at the journey we began on January 1st, 1998.

Our years have been of immense struggle, but throughout this time we have continued to achieve our objective of being committed to the cause of only the people. (1/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 1, 2021