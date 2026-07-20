देश

Tripura DGP: त्रिपुराच्या पोलिस महासंचालकांचा संशयास्पद मृत्यू; मुख्यालयातच आढळला मृतदेह

IPS Anurag Dhankar Unnatural Death: डीजीपी अनुराग धनखड हे पोलिस मुख्यालयात असतानाच त्यांना गोळी लागली. घटना घडल्यानंतर धनखड यांना अत्यंत घाईघाईने गोविंद वल्लभ पंत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
Tripura Director General of Police

Tripura Director General of Police

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Tripura DGP Anurag Dhankar Dies Agartala PHQ: त्रिपुरा राज्याचे सर्वोच्च पोलिस अधिकारी म्हणजेच पोलीस महासंचालक (DGP) अनुराग धनखड यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. राज्याच्या पोलीस मुख्यालयातच त्यांचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडालीय. या अत्यंत धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलीस दलात शोककळा पसरली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत कसून चौकशी सुरू केलीय.

Tripura Director General of Police
Pune: आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागात पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर संकरित मका व शुगरग्रेज बियाणे वाटप
Loading content, please wait...
Tripura
death
DGP