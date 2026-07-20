Tripura DGP: त्रिपुराच्या पोलिस महासंचालकांचा संशयास्पद मृत्यू; मुख्यालयातच आढळला मृतदेह

Tripura DGP Anurag Dhankar Dies Agartala PHQ: त्रिपुरा राज्याचे सर्वोच्च पोलिस अधिकारी म्हणजेच पोलीस महासंचालक (DGP) अनुराग धनखड यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. राज्याच्या पोलीस मुख्यालयातच त्यांचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडालीय. या अत्यंत धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलीस दलात शोककळा पसरली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत कसून चौकशी सुरू केलीय..Pune: आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागात पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर संकरित मका व शुगरग्रेज बियाणे वाटप .नेमकं काय घडलं?डीजीपी अनुराग धनखड हे पोलिस मुख्यालयात असतानाच त्यांना गोळी लागली. घटना घडल्यानंतर धनखड यांना अत्यंत घाईघाईने गोविंद वल्लभ पंत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, तिथे पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी तपासणी अंती त्यांना मृत घोषित केले. या हाय-प्रोफाइल घटनेची माहिती मिळताच विविध तपास यंत्रणा सतर्क झाल्या असून त्यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला आहे.डॉक्टर प्रदीप भौमिक यांनी सांगितले की, दुपारच्या सुमारास त्यांना रुग्णालयात आणले होते, परंतु त्यावेळी त्यांची नाडी चालत नव्हती, रक्तदाब नव्हता. डॉक्टरांच्या पथकाने ४० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ सीपीआर देऊन त्यांना वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, मात्र त्यांना यश आले नाही आणि अखेर दुपारी १२.४८ वाजता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले..Pune: आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागात पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर संकरित मका व शुगरग्रेज बियाणे वाटप .अनुराग धनखड यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच अधिकृतपणे स्पष्ट होईल. प्राथमिक तपास आणि घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहता, त्यांनी आपल्या सर्व्हिस पिस्तूलचा वापर करून हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.त्यांनी एवढा टोकाचा निर्णय कोणत्या कारणांमुळे किंवा कशाच्या दबावाखाली घेतला, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. पोलीस सध्या सर्व बाजूंनी या घटनेचा तपास करत आहेत. अनुराग धनखड यांनी मे २०२५ मध्ये अमिताभ रंजन यांच्या जागी त्रिपुराच्या पोलीस महासंचालक पदाची सूत्रे हाती घेतली होती..राज्याचे पोलीस प्रमुख बनण्यापूर्वी त्यांनी त्रिपुरामध्ये संचालक म्हणूनही काम पाहिले होते. याशिवाय, केंद्रीय अन्वेषण विभागात काम करण्याचा त्यांचा कार्यकाळ अत्यंत प्रभावी राहिला होता, त्यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांचा तपास केला होता. मात्र या घटनेने संपूर्ण पोलिस दलाला धक्का बसला आहे.