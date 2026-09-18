Triveni Ghat Mahayagya : 'यज्ञ अर्धवट सोडणे धार्मिकदृष्ट्या योग्य नाही'; PM मोदींच्या वाढदिवसाचा 'महायज्ञ' पावसामुळे अपूर्ण, त्रिवेणी घाटावर हवन-साहित्य आणि प्लास्टिकचा खच

त्रिवेणी घाट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त गुरुवारी (ता. १८) सकाळी त्रिवेणी घाटावर आयोजित करण्यात आलेला १,००८ कुंडीय ‘महायज्ञ’ पावसामुळे अपूर्ण (Rain Disrupts 1008 Kund Mahayagya) राहिला. अचानक आलेल्या पावसामुळे कार्यक्रमस्थळी गोंधळ निर्माण झाला आणि भाजप नेते तसेच अन्य सहभागी घटनास्थळावरून निघून गेले..कार्यक्रमानंतर घाट परिसरात हवन आणि पूजेचे साहित्य विखुरलेल्या अवस्थेत आढळून आले. अग्निकुंडांजवळ लाकडे, धार्मिक अर्पण, कापूर, तूप यांसह अन्य पूजासाहित्य पडले होते. त्याचबरोबर प्लास्टिकच्या पिशव्याही मोठ्या प्रमाणात आढळल्याने घाटाच्या स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..पावसापासून यज्ञाचे साहित्य तसेच कार्यक्रमस्थळाचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली नसल्याचेही दिसून आले. गंगेच्या काठावर धार्मिक विधींचे अवशेष आणि प्लास्टिक पडून राहिल्याने पर्यावरण व स्वच्छतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..Pune Ganeshotsav Traffic : पुण्यात गणेशोत्सवानिमित्त वाहतुकीत मोठा बदल; 18 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान 'हे' प्रमुख रस्ते राहणार बंद, जाणून घ्या महत्त्वाचे पर्यायी मार्ग.गोपाल मंदिराचे पंडित भानू यांनी सांगितले की, सनातन परंपरेनुसार विहित पद्धतीने यज्ञविधी पूर्ण करणे आवश्यक असते. विधी पूर्ण झाल्यानंतर पूजासाहित्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट किंवा विसर्जन करणे अपेक्षित आहे. यज्ञ अर्धवट सोडणे धार्मिकदृष्ट्या योग्य मानले जात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर आयोजित करण्यात आलेल्या या धार्मिक कार्यक्रमानंतर घाट परिसरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आयोजकांच्या व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः गंगा संवर्धन आणि स्वच्छतेचा संदेश देणाऱ्या कार्यक्रमातच नदीकाठावर धार्मिक साहित्य व प्लास्टिकचा कचरा पडून राहिल्याने पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही चिंता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.