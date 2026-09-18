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Triveni Ghat Mahayagya : 'यज्ञ अर्धवट सोडणे धार्मिकदृष्ट्या योग्य नाही'; PM मोदींच्या वाढदिवसाचा 'महायज्ञ' पावसामुळे अपूर्ण, त्रिवेणी घाटावर हवन-साहित्य आणि प्लास्टिकचा खच

1,008 Kundiy Mahayagya at Triveni Ghat : कार्यक्रमानंतर घाट परिसरात हवन आणि पूजेचे साहित्य विखुरलेल्या अवस्थेत आढळून आले.
Religious Ceremony Leaves Waste at Triveni Ghat

Religious Ceremony Leaves Waste at Triveni Ghat

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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त्रिवेणी घाट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त गुरुवारी (ता. १८) सकाळी त्रिवेणी घाटावर आयोजित करण्यात आलेला १,००८ कुंडीय ‘महायज्ञ’ पावसामुळे अपूर्ण (Rain Disrupts 1008 Kund Mahayagya) राहिला. अचानक आलेल्या पावसामुळे कार्यक्रमस्थळी गोंधळ निर्माण झाला आणि भाजप नेते तसेच अन्य सहभागी घटनास्थळावरून निघून गेले.

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