Truck Drivers Strike: सरकारनं कृषी कायद्यांसारखं करु नये, संध्याकाळपर्यंत...; ट्रक मालक संघटनेचा इशारा

नवी दिल्ली : 'हिट अँड रन' प्रकरणाच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आल्यानं याला देशभरातील ट्रक ड्रायव्हर्सनं जोरदार विरोध दर्शवला आहे. यासाठी ड्रायव्हर्स संपावर गेले आहेत. पण हा कायदा जाचक असल्यानं तो रद्द व्हावा अशी मागणी ट्रक मालक संघटनेनी केली आहे. सरकारनं ही मागणी गांभीर्यानं घ्यावी कृषी कायद्यांसारखं करु नये, असंही संघटनेचे चेअरमन मलकित सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. (Truk Drivers Strike Govt should not do like agricultural laws till evening take decision says Truck Owners Association)