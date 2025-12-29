भुस्सा भरलेला ट्रक उलटल्यानं बोलेरोचा चुराडा, चालकाच्या डोक्याचा चेंदामेंदा; अपघाताचा VIDEO आला समोर

उत्तर प्रदेशात लाकडाचा भुसा भरलेला ट्रक बोलेरोवर उलटल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात बोलेरोचा चुराडा झाला असून चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. त्याच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झाला होता. तर शरीर पूर्ण दबलं होतं. अपघाताचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..रामपूर इथं घडलेल्या या अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत अपघातग्रस्त वाहनं बाजूला केली. ट्रक उभा करून रस्त्याच्या बाजूला नेण्यात आला. बोलेरोचा चुराडा झाला होता. चालकाचा मृतदेह गाडीत अडकला होता. तो बाहेर काढण्यासाठी गाडीचा दरवाजा कटरने कापण्यात आलं. दिल्ली नैनिताल महामार्ग क्रमांक ८७ वर पहाडी गेट चौकात ही घटना घडली..अखेर काका पुतण्या सोबत! दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढणार, अजित पवार यांनीच केली घोषणा.अपघातानंतर महामार्गावर जवळपास ३ तास ट्राफिक जाम झालं होतं. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. त्यात दिसतं की बोलेरो चालक मागून ट्रक येत असतानाही अचानक गाडी वळवतो. त्यामुळे ट्रकचालक त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र त्या प्रयत्नात ट्रकचं चाक डिव्हायडरवर गेल्यानं ट्रक उलटला..ट्रकमध्ये लाकडाचा भुसा भरला होता. अपघातानंतर ट्रकमधील भुसा रस्त्यावर पसरला तर बोलेरोचा चुराडा झाला. बोलेरो चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही. घटनास्थळी अपघातानंतर मोठी गर्दी झाली होती. तातडीने चार क्रेन आणि २ बुलडोजरच्या मदतीनं बचावकार्य राबवण्यात आलं. बराच वेळ प्रयत्नानंतर दोन्ही वाहनं बाजूला करण्यात आली. दरम्यान, २ ते ३ किमीपर्यंत महामार्गावर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.