ट्रकच्या धडकेत स्कॉर्पिओचा चुराडा, चौघांचा मृत्यू; एक जण ३० फूट उडून रस्त्यावर पडला, दोघे गंभीर जखमी

Scorpio Accident: ट्रकने स्कॉर्पिओला दिलेल्या धडकेत चौघांचा मृत्यू झाला आहे. प्रयागराज वाराणसी राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी पहाटे हा अपघात झाला. या अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मिर्जामुराद इथल्या रूपापूर गावाजवळ ओव्हरब्रीजवर हा अपघात झाला आहे. अपघात इतका भीषण होता की स्कॉर्पिओचा चुराडा झाला आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी मोठा गोंधळ निर्माण झाला. रक्तही मोठ्या प्रमाणात सांडलं होतं. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी स्थानिकांच्या मदतीने बचावकार्य राबवलं..मिर्जामुराद पोलिसांनी सांगितलं की, सोमवारी पहाटे साडे पाच वाजता राष्ट्रीय महामार्गावर हा अपघात झाला. स्कॉर्पिओत ६ जण होते. विंध्यांचलला दर्शनासाठी गेले होते, तिथून परतताना ही दुर्घटना घडली. ओव्हरब्रिजवर मागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने स्कॉर्पिओला धडक दिली. या धडकेत स्कॉर्पिओचा चुराडा झाला. यामुळे अनेक जण गाडीत अडकून पडले होते. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली..गोळीला गोळीने उत्तर द्यावंच लागेल, जशास तशी कारवाई करणार; टायगरला भेटीनंतर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया.स्कॉर्पिओला बसलेली धडक इतकी भीषण होती की, कारमधील एक व्यक्ती ओव्हरब्रिजवरून ३० फूट खाली रस्त्यावर पडला. तर दोघे जण सीटमध्ये अडकले. अपघातानंतर स्थानिकांनी पोलिसांना अपघाताची माहिती दिली. याची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले..अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावं समोर आली आहेत. अमन यादव, गोलू आणि अलोक मिश्रा अशी त्यांची नावे आहेत. तर चौथ्या मृताची ओळख पटलेली नाही. या अपघातात कन्हैया यादव आणि निखिल कुमार गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.