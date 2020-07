महाराष्ट्र ते केरळ, चार राज्यांतून प्रवास करत 1 वर्षाने पोहोचला ट्रक

तिरुवनंतपुरम - सोशल मीडियावर सध्या एका ट्रकचा फोटो व्हायरल होत आहे. 38 चाकं असलेल्या या ट्रकमध्ये 78 टनाचं एअरोस्पेस क्षैतिज ऑटोक्लेव आहे. 78 टन वजन घेऊन हा ट्रक महाराष्ट्रातून गेल्यावर्षी निघाला होता. तो केरळमध्ये 19 जुलैला पोहोचला. तिरुवनंतरपुरममधील विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमध्ये 4 राज्यांमधून 1700 किमी प्रवास करत पोहोचणार आहे. एएनआय न्यूज एजन्सीने ट्विटरवरून याची माहिती दिली आहे. ट्रकचे फोटोही पोस्ट करण्यता आले आहेत.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, तिरुवनंतपुरम इथं असलेल्या विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्रात डिलिव्हरी देण्यासाठी एक एअरोस्पेस क्षैतिज ऑटोक्लेव्ह घेऊन महाराष्ट्रातून एक ट्रक गेल्या वर्षी 9 जुलै 2019 ला निघाला होता. तो ट्रक वर्षभराने तिरुवनंतरपुरम इथं पोहोचणार आहे. कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा अशी माहिती दिली की, जुलै 2019 मध्ये सुरु झालेला प्रवास 4 राज्यांमधून आज केरळमध्ये पोहचेल अशी आशा आहे.

Kerala: A truck, carrying an aerospace horizontal autoclave for delivery to Vikram Sarabhai Space Centre in Thiruvananthapuram, reached the city today a year after starting from Maharashtra. Staff say, "Started in July 2019 & travelled across 4 states. Hope to deliver this today" pic.twitter.com/XNaCjXa1C3

— ANI (@ANI) July 19, 2020