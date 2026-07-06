Manipur Attack: उग्रवाद्यांचा घातकी हल्ला! आसाम रायफल्सचे दोन जवान शहीद; अनेक जण जखमी, मणिपूरमधील परिस्थिती पुन्हा चिंताजनक

मणिपूरच्या उखरुल जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात आसाम रायफल्सचे दोन जवान शहीद झाले. एक जखमी झाला. मणिपूरच्या राज्यपालांनी या हल्ल्याबद्दल दुःख व्यक्त केले आणि त्याचा निषेध केला. हल्ल्यानंतर घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. परिसर सील करण्यात आला आहे. लष्कर एक मोठी शोधमोहीम सुरू करू शकते. .राजभवनातून जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "आज उखरुलमध्ये झालेल्या हल्ल्यात आसाम रायफल्सच्या दोन शूर जवानांच्या झालेल्या दुःखद हौतात्म्यामुळे मणिपूरचे राज्यपाल अत्यंत व्यथित झाले आहेत. राज्यपाल या भ्याड हिंसक कृत्याचा निषेध करतात. अशा हल्ल्यांना आपल्या समाजात स्थान नाही. शांतता आणि सुरक्षा राखण्याचा आपला सामूहिक निर्धार ते कमकुवत करू शकत नाहीत. राज्यपाल पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त करतात. .Ram Mandir Trust: कोण आहेत कृष्ण मोहन? राम मंदिर ट्रस्टची जबाबदारी सांभाळणार; 'या' 10 मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा.दुःखाच्या या प्रसंगी त्यांना धैर्य आणि शक्ती मिळो, अशी ते प्रार्थना करतात. तसेच, या घटनेत जखमी झालेल्या सर्वांना शक्ती, लवचिकता आणि ते लवकरात लवकर बरे व्हावेत, यासाठीही ते प्रार्थना करतात, असं लिहिलं आहे. मणिपूरच्या त्याच जिल्ह्यात आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर काही आठवड्यांतच आसाम रायफल्सच्या दोन जवानांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये अंदाजे चार नागरिक जखमी झाले होते. हा संघर्ष त्या भागात आसाम रायफल्सच्या चौकीच्या बांधकामावरून उद्भवला होता, जे बांधकाम वादाचा विषय बनले होते. .OBC Reservation: भरती जाहिरातींतील गोंधळावर हायकोर्टाची नाराजी; ओबीसी आरक्षण नियमांवर सरकार अडचणीत, स्पष्टीकरणाची मागणी.गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, लंबुई गावात तैनात असलेल्या आसाम रायफल्सच्या सुमारे ४० जवानांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता न्यू हेवनमध्ये एक चौकी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. महिला आणि विद्यार्थी गटांसह स्थानिक रहिवाशांनी याला विरोध केला आणि आंदोलने सुरू झाली. आसाम रायफल्सच्या जवानांनी लाठीचार्ज केला आणि अनेक गोळ्या झाडल्या, ज्यात चार नागरिक जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.