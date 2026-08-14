Red Fort Flag Hoisting: भारताच्या 'या' दोन पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावर तिरंगाच फडकावला नव्हता; काय आहे इतिहास?

Indian Prime Ministers: भारताचा स्वातंत्र्यदिन, १५ ऑगस्ट रोजी दरवर्षी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकावला जातो. देशाचे पंतप्रधान देशाला संबोधित करतात. ही परंपरा १५ ऑगस्ट १९४७ पासून सुरू आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लाल किल्ल्यावरुन राष्ट्रीय ध्वज फडकवून देशाला संबोधित केले होते..देश स्वतंत्र झाल्यापासून लाल किल्ल्यावरून भाषण देणे ही स्वातंत्र्यदिनाची एक प्रमुख ओळख बनली आहे. मात्र, भारताच्या राजकीय इतिहासात असेही दोन पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांना १५ ऑगस्टच्या दिवशी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करण्याची संधी कधीच मिळाली नव्हती..Mumbai News : देशप्रेमाच्या रीलसाठी धावत्या लोकलच्या दरवाजात महिलांचा ‘स्टँड’; लाइक्स-व्ह्यूजसाठी रेल्वेच्या सुरक्षितता नियमांना फाटा.गुलझारीलाल नंदापहिलं नाव आहे गुलझारीलाल नंदा यांचं. ते दोन वेळा भारताचे कार्यवाहक पंतप्रधान बनले, परंतु त्यांना लाल किल्ल्यावरून भाषण करता आले नाही. मे १९६४ मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर त्यांनी पहिल्यांदा कार्यवाहक पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला आणि तो कार्यकाळ ९ जूनपर्यंत राहिला.त्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर जानेवारी १९६६ मध्ये ते पुन्हा एकदा कार्यवाहक पंतप्रधान झाले, जो कार्यकाळ २४ जानेवारी रोजी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होईपर्यंत चालला. त्यांचे दोन्ही कार्यकाळ प्रत्येकी १३-१३ दिवसांचेच असल्याने १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानपदी राहण्याची संधी त्यांना मिळाली नव्हती..MBBS and BDS Admission : वैद्यकीय एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; अंतिम तारीख १५ ऑगस्ट.चंद्रशेखर सिंहदुसरे पंतप्रधान म्हणजे चंद्रशेखर सिंह. ते १० नोव्हेंबर १९९० रोजी पंतप्रधान झाले. राजकीय उलथापालथीच्या काळात त्यांनी बाह्य पाठिंब्यावर चालणाऱ्या काँग्रेसच्या अल्पमतातील सरकारचे नेतृत्व केले. त्यांचे सरकार अवघे काही महिनेच टिकले आणि त्यांनी मार्च १९९१ मध्ये राजीनामा दिला.चंद्रशेखर यांचे सरकार २१ जून १९९१ पर्यंत कार्यवाहक सरकार म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर नवीन सरकार आले, त्यामुळे १५ ऑगस्टचा स्वातंत्र्यदिन उजाडला तेव्हा चंद्रशेखर पंतप्रधान पदावर नव्हते. यामुळे त्यांनाही लाल किल्ल्यावरून तिरंगा फडकवता आला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.