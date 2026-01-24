जन्मठेप भोगताना सूत जुळलं, लग्नासाठी मिळाली १५ दिवसांची रजा; पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार

राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या दोन कैद्यांनी लग्न केल्याच्या प्रकाराची चर्चा सध्या होत आहे. सोशल मीडियावर दोघांच्या लग्नाचे फोटोही व्हायरल झाले आहेत. ३४ वर्षीय प्रिया सेठ आणि हनुमान प्रसाद यांच्या लग्नाची चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे दोघेही वेगवेगळ्या खून प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. तुरुंगातच दोघांची एकमेकांशी ओळख झाली आणि प्रेमात पडले. त्यानंतर आता लग्नासाठी १५ दिवसांच्या पॅरोलवर त्यांची सुटका झाली आहे..जयपूरमध्ये गाजलेल्या टिंडर सुटकेस मर्डर केस प्रकरणात प्रिया सेठ ही मुख्य आरोपी आहे. तिला या प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. प्रियाचं लग्न जन्मठेपेचीच शिक्षा भोगणाऱ्या हनुमान प्रसाद याच्याशी झालंय. दोघांची ओळख सांगानेर इथल्या ओपन जेलमध्ये झाली आणि प्रेमात पडले होते. तुरुंगात सुरू झालेलं प्रेम आता लग्नापर्यंत पोहोचलंय..अमेरिकेत भारतीयानं पत्नीसह ३ नातेवाईकांची केली हत्या; घरात सापडले ४ मृतदेह.प्रिया सेठ २०१८ मधील हत्याकांडामुळे चर्चेत आली होती. त्यावेळी तिने एका तरुण उद्योजकाला डेटिंग अॅपद्वारे हनीट्रॅपमध्ये फसवून भेटायला बोलावलं होतं. त्याच्या कुटुंबाकडून पैसे उकळण्याचा तिचा प्लॅन होता. पण ऐनवेळी प्लॅन फसल्यानं मित्रांसोबत मिळून उद्योजकाची हत्या केली होती. त्यानंतर मृतदेह सूटकेसमध्ये भरून जयपूरच्या बाहेर एका निर्जन स्थळी फेकून दिला होता. हत्याकांड प्रकरणी प्रिया सेठ हिला २०२३ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झाली..हनुमान प्रसाद याच्यावरही चार जणांच्या हत्येचा आरोप आहे. त्याचे एका महिलेशी अनैतिक संबंध होते. या संबंधात अडथळा ठरत असल्यानं महिलेचा पती आणि मुलांसह भाच्याची हत्या केली होती. या प्रकरणी हनुमान प्रसादला दोषी ठरवत जन्मठेप सुनावली..प्रिया आणि हनुमान यांची राजस्थानच्या तुरुंग सुधार सिस्टिम अंतर्गत सांगानेर ओपन जेलमध्ये रवानगी करण्यात आली होती. या ठिकाणी निवडक कैदी कमी निर्बंधात राहतात. दिवसा त्यांना काम करण्याची संधी मिळते. याच तुरुंगात प्रिया आणि हनुमान यांची भेट झाली. राजस्थान उच्च न्यायालयाने प्रिया आणि हनुमान यांच्या पॅरोल अर्जावर लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश तुरुंग अधिकाऱ्यांना दिले होते. पॅरोल कमिटीने दोघांना लग्नासाठी १५ दिवसांची रजा मंजूर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.