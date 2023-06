Video: दोन वर्षाचा चिमुकला पडला बोअरवेलच्या खड्ड्यात! बचावासाठी अथक प्रयत्न सुरु

सेहोर : दोन वर्षांचा चिमुकला बोअरवेलच्या खोल खड्यात पडल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेची माहिती कळताच पोलीस आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून युद्धपातळीवर चिमुकल्याला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. (Two year old child fell into a borewell in Mungavali village Madhya Pradesh rescue team is on spot)

या बचाव कार्याचा एक व्हिडिओ समोर आला असून यामध्ये पोलीस आणि बचाव पथकातील कर्मचारी एका पोकलेनसह बोअरवेलच्या बाजूला खोदकाम करताना दिसत आहेत. युद्धपातळीवर हे बचाव कार्य सुरु असून लष्कराचे जवान, स्थानिक पोलीस आणि इतर यंत्रणा या कामात जुंपल्या आहेत. मध्य प्रदेशातील मुंगवाली गावात ही घटना घडली आहे.