जनावरे चोरीच्या संशयावरून मध्यरात्री जमावाकडून ६ जणांना बेदम मारहाण; २ तरुणांचा मृत्यू

जनावरांच्या चोरीच्या संशयावरून जमावाने केलेल्या मारहाणीत दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेत अन्य तीन जण जखमी झाले आहेत. शनिवारी पहाटे पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडीजवळील बागडोगरा परिसरात ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये शाहिद अख्तर आणि सज्जाद मोहम्मद यांचा समावेश आहे. शाहिद अख्तर हे सोनापूर, चोपडा येथील रहिवासी होते, तर सज्जाद मोहम्मद हरियाणातील रहिवासी होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे अडीच ते तीन वाजण्याच्या सुमारास पाच जण कार आणि पिकअप व्हॅनमधून ताराबारी गावात पोहोचले. हे गाव माटीगारा परिसराच्या सीमेवर आहे. परिसरात यापूर्वी जनावरांच्या चोरीच्या काही घटना घडल्यामुळे स्थानिक नागरिक सतर्क होते. त्यामुळे गावात बाहेरील व्यक्ती आणि वाहने दिसताच नागरिकांना संशय आला..CNG गॅस भरताना टाकीचा स्फोट, कारच्या चिंधड्या; इतर गाड्यांचेही नुकसान, घटनेचा VIDEO VIRAL.स्थानिकांनी या पाच जणांचा पाठलाग सुरू केला. त्यांना ताराबारीहून धिमाल परिसराकडे नेण्यात आले. तेथे जमावाने पाच जणांना पकडून मारहाण केल्याचे सांगण्यात आले. या हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू झाला, तर अन्य तीन जण जखमी झाले. हल्ल्यादरम्यान पिकअप व्हॅनला आग लावण्यात आली. तसेच कारची तोडफोड करण्यात आली..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, हल्ल्यामागे असलेल्या व्यक्तींना पकडण्यासाठी छापेमारी सुरू करण्यात आली आहे. जनावरे चोरीचा संशय नेमका कशावरून निर्माण झाला आणि त्यानंतर जमावाने केलेल्या हल्ल्याची संपूर्ण घटना कशी घडली, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.