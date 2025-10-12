देश

Accident News : भीषण अपघात ! म्हशीला वाचवताना ४ वाहनांची धडक; ४ ठार, अनेक जखमी

Udaipur Accident : बोलेरोने म्हशीला वाचवताना दुभाजक ओलांडून दुसऱ्या लेनमध्ये उलटल्याने अपघात घडला.भरधाव ट्रेलरने दुभाजकाला धडक देत बोलेरोमधील चारही प्रवाशांना चिरडले. पोलीस, क्रेन आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी पोहोचून मदतकार्य हाती घेतले.
Wreckage of vehicles on Udaipur-Ahmedabad Highway near Rishabhdev after a deadly chain collision that claimed four lives and injured several others.

1️⃣ उदयपूर-अहमदाबाद महामार्गावर ऋषभदेवजवळ म्हशीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात भीषण अपघात झाला.
2️⃣ टँकर, ट्रक, जीप आणि बोलेरो अशा चार वाहनांची एकमेकांना धडक झाली.
3️⃣ या अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले.

उदयपूर-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील ऋषभदेव शहराजवळ शनिवारी रात्री एक भीषण अपघात घडला. म्हशीला वाचवण्याचा नादात टँकर, ट्रक, जीप आणि एक बोलेरो एकमेकांवर आदळली. यात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला,तर अनेक जण जखमी झाले.

