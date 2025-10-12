Accident News : भीषण अपघात ! म्हशीला वाचवताना ४ वाहनांची धडक; ४ ठार, अनेक जखमी

Summary1️⃣ उदयपूर-अहमदाबाद महामार्गावर ऋषभदेवजवळ म्हशीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात भीषण अपघात झाला.2️⃣ टँकर, ट्रक, जीप आणि बोलेरो अशा चार वाहनांची एकमेकांना धडक झाली.3️⃣ या अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले..उदयपूर-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील ऋषभदेव शहराजवळ शनिवारी रात्री एक भीषण अपघात घडला. म्हशीला वाचवण्याचा नादात टँकर, ट्रक, जीप आणि एक बोलेरो एकमेकांवर आदळली. यात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला,तर अनेक जण जखमी झाले. .मिळालेल्या माहितीनुसार मयूर मिलसमोर रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला.धडक इतकी भीषण होती की एका कारचे पूर्णपणे तुकडे झाले,ज्यामुळे मृतदेह ओळखता येत नव्हते. प्राथमिक माहितीनुसार, उदयपूरहून परतणारी बोलेरो म्हशीला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना दुभाजक ओलांडून दुसऱ्या लेनमध्ये उलटली. बोलेरोमधील चारही प्रवासी बाहेर पडून दुभाजकावर उभे राहण्यात यशस्वी झाले, मात्र समोरून एक भरधाव ट्रेलर आला जो दुभाजकाला धडकला आणि त्या चौघांनाही चिरडले. अपघात इतका भीषण होता की मृतदेह रस्त्याच्या पलीकडे विखुरले होते..Mumbai Accident : BMW-Porsche Car ची पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर शर्यत; कार पलटी होऊन भीषण अपघात, चालक गंभीर जखमी.माहिती मिळताच ऋषभ देव पोलीस ठाण्याचे पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. पोलीसांनी तातडीने मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. खराब झालेले वाहने रस्त्यावरून काढण्यासाठी क्रेनचा वापर करण्यात आला. घटनास्थळी असलेले अधिकारी वाहनांमध्ये कोणीही अडकले नाही याची खात्री करत होते. जखमींना ताबडतोब ऋषभदेव रुग्णालयात नेण्यात आले. गंभीर जखमी झालेल्या अजमेरच्या किशनगड येथील रहिवासी गणपतलाल यांचा मुलगा कैलाश याला प्राथमिक उपचारानंतर उदयपूर येथे रेफर करण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी भागचंद रेगर आणि स्टेशन अधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित यांनी पोलिस पथकासह घटनास्थळी पोहोचून परिस्थितीचा आढावा घेतला..FAQs प्र.१: हा अपघात नेमका कुठे झाला? 👉 हा अपघात उदयपूर-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील ऋषभदेव शहराजवळ झाला.प्र.२: अपघाताचे मुख्य कारण काय होते? 👉 बोलेरो चालकाने रस्त्यावर आलेल्या म्हशीला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याने अपघात झाला.प्र.३: या अपघातात किती वाहने सहभागी होती? 👉 एकूण चार वाहने — टँकर, ट्रक, जीप आणि बोलेरो — या अपघातात सामील होती.प्र.४: किती लोकांचा मृत्यू झाला? 👉 चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.प्र.५: जखमींना कुठे नेण्यात आले? 👉 जखमींना ऋषभदेव रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, गंभीरांना उदयपूरला रेफर केले.प्र.६: अपघातानंतर कोणती कारवाई करण्यात आली? 👉 पोलीसांनी घटनास्थळी पोहोचून मदतकार्य सुरू केले आणि वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.