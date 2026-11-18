प्रवाशांची वाढती संख्या आणि गर्दीचे आव्हान लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेकडून आधुनिक सुविधा, स्वतंत्र प्रतीक्षा क्षेत्र आणि विविध विभागांतील समन्वयाच्या माध्यमातून प्रवासी व्यवस्थापनाची नवी पद्धत विकसितउधना : सुरतमध्ये राहणाऱ्या हजारो कामगारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी उधना रेल्वे स्थानक हे बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील आपल्या गावी जाण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. सण-उत्सव आणि सुट्ट्यांच्या काळात या स्थानकावर प्रवाशांची संख्या झपाट्याने वाढते. त्यामुळे स्थानकातील प्रतीक्षा क्षेत्र, फलाट आणि येण्या-जाण्याच्या मार्गांवर मोठा ताण निर्माण होतो.यापूर्वीही प्रवाशांची संख्या वाढल्यामुळे स्थानकावर गर्दीची समस्या निर्माण होत होती. प्रवासाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त रेल्वेगाड्या सुरू करणे आवश्यक होते. मात्र, प्रवाशांनी रेल्वेगाडीत चढण्यापूर्वी त्यांची योग्य व्यवस्था करणेही तितकेच महत्त्वाचे होते. तात्पुरत्या प्रतीक्षा क्षेत्रामुळे तातडीचा दिलासा मिळाला; मात्र मोठ्या संख्येने येणाऱ्या प्रवाशांचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी कायमस्वरूपी सुविधेची गरज जाणवू लागली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.ही गरज लक्षात घेऊन उधना येथे प्रवासी सुविधा केंद्र उभारण्यात आले. प्रवाशांची ये-जा आणि प्रतीक्षा व्यवस्था अधिक चांगली करण्याच्या उद्देशाने हे केंद्र विकसित करण्यात आले आहे.नियोजनातून कायमस्वरूपी सुविधेची उभारणीपावसाळा आणि जमिनीच्या स्वरूपामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी असूनही या केंद्राचे बांधकाम सुमारे पाच महिन्यांत पूर्ण करण्यात आले. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे केंद्र प्रवाशांसाठी खुले करण्यात आले.१० हजार २२४ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभारलेल्या या केंद्रात एकाच वेळी सुमारे १५ हजार प्रवाशांच्या प्रतीक्षेची व्यवस्था आहे. पश्चिम रेल्वेच्या माहितीनुसार, भारतीय रेल्वेतील अशा प्रकारचे हे सर्वांत मोठे प्रवासी प्रतीक्षा क्षेत्र आहे. याशिवाय स्थानकावर आधीपासून उपलब्ध असलेले २ हजार ५५० चौरस मीटरचे प्रतीक्षा क्षेत्रही प्रवाशांसाठी खुले आहे..या सुविधेमुळे प्रवाशांना फलाटावर पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची ये-जा आणि प्रतीक्षा यांचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण झाली आहे.प्रतीक्षा आणि रेल्वेगाडीत चढण्यासाठी नवी व्यवस्थाप्रवासी सुविधा केंद्रामध्ये तिकीट घेण्यापूर्वी, तिकीट घेताना आणि तिकीट घेतल्यानंतर अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आले आहेत. तिकिटासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रवासी निश्चित केलेल्या प्रतीक्षा क्षेत्रात थांबू शकतात. त्यानंतर आपल्या रेल्वेगाडीनुसार फलाटाकडे जाऊ शकतात.या व्यवस्थेमुळे गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांच्या ये-जा करण्यावर अधिक चांगले नियंत्रण ठेवता येते. तसेच फलाट आणि स्थानकाच्या प्रवेशमार्गांवरील गर्दीचा ताण कमी करण्यास मदत होते.या केंद्रात १० तिकीट खिडक्या, छताखालील प्रतीक्षा क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी बसण्याची व्यवस्था, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, बालकांना स्तनपान करण्यासाठी विशेष कक्ष आणि आरओ यंत्राद्वारे शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..प्रवाशांसाठी ३२ मोठे पंखे बसवण्यात आले आहेत. तसेच इलेक्ट्रॉनिक रेल्वेगाडी माहिती फलक, दिशादर्शक फलक आणि १४६ ध्वनिक्षेपक असलेली उद्घोषणा यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. यामुळे रेल्वेगाड्यांशी संबंधित आवश्यक माहिती प्रवाशांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होते.तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रवासी व्यवस्थापन अधिक प्रभावीउधना रेल्वे स्थानकाच्या या व्यवस्थेत प्रवाशांवर देखरेख ठेवण्यासोबतच विविध व्यवस्थांमध्ये समन्वय राखण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.प्रवासी सुविधा केंद्रात ५५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. हे कॅमेरे चेहरा ओळखण्याच्या आणि दृश्य विश्लेषणाच्या तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत. विशेष नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून या संपूर्ण व्यवस्थेवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाते.यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रवाशांची ये-जा आणि त्यांना रेल्वेगाड्यांमध्ये चढवण्याच्या व्यवस्थेत अधिक चांगला समन्वय राखता येतो.याशिवाय पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली आहे..सण-उत्सवांच्या काळात व्यवस्थेची मोठी कसोटीदिवाळी आणि छठपूजेच्या काळात प्रवाशांची संख्या वाढलेली असताना या नव्या व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला.१ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत उधना येथून सुमारे ७ लाख प्रवाशांनी रेल्वेने प्रवास केला. या काळात पश्चिम रेल्वेने उधना येथून ६२ विशेष रेल्वेगाड्या चालवल्या. यापैकी बहुतांश रेल्वेगाड्या विनाआरक्षण होत्या. याशिवाय १३६ नियमित रेल्वेगाड्याही चालवण्यात आल्या.या आकडेवारीवरून प्रवासाची मागणी अधिक असलेल्या काळात रेल्वे स्थानकाला किती मोठ्या संख्येने प्रवाशांची ये-जा हाताळावी लागते, हे स्पष्ट होते.रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीचे आणि रेल्वेगाडीतील सुविधांचे कौतुकउत्तर प्रदेशला जाणाऱ्या एका प्रवाशाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्याचे आणि त्यांच्या चांगल्या वागणुकीचे कौतुक केले.रेल्वेगाडीत चढताना आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास झाला नाही. तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे वागणेही अतिशय चांगले होते, असे त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले, "रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे वागणे अतिशय चांगले होते. आम्हाला कोणताही त्रास झाला नाही."या प्रवाशाने रेल्वेगाडीतील स्वच्छतेचेही कौतुक केले. तसेच पंखे व्यवस्थित सुरू होते आणि उपलब्ध सुविधांबाबत आपण समाधानी असल्याचे त्यांनी सांगितले.सण-उत्सवांपुरती मर्यादित नसलेली कायमस्वरूपी व्यवस्थाउधना रेल्वे स्थानकाच्या या नव्या व्यवस्थेचे महत्त्व केवळ सण-उत्सवांच्या काळात वाढणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्यापुरते मर्यादित नाही..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...कायमस्वरूपी प्रतीक्षा क्षेत्र, आवश्यक प्रवासी सुविधा, देखरेख व्यवस्था आणि रेल्वेच्या विविध विभागांमधील समन्वय यांच्या माध्यमातून पश्चिम रेल्वेने प्रवाशांच्या सातत्याने वाढणाऱ्या गरजा लक्षात घेऊन एक शिस्तबद्ध व्यवस्था विकसित केली आहे.उधना येथील हा अनुभव इतर गर्दीच्या रेल्वे स्थानकांसाठीही महत्त्वाचा आदर्श ठरू शकतो. मोठ्या संख्येने प्रवाशांची ये-जा हाताळण्यासाठी केवळ रेल्वेगाड्या चालवणे पुरेसे नसते, तर प्रवाशांनी रेल्वेगाडीत चढण्यापूर्वी कराव्या लागणाऱ्या सर्व व्यवस्थांचे योग्य नियोजन करणेही तितकेच आवश्यक असते, हे उधना रेल्वे स्थानकाच्या या व्यवस्थेतून दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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