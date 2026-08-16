पेपरमध्ये ढीगभर चुका, UGC-NET परीक्षेचे तीन पेपर पुन्हा होणार, तारीखही जाहीर...

UGC-NET परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी अर्थात NTAने UGC-NETच्या तीन विषयांच्या परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्नपत्रिकांमध्ये अनेक चुका आढळून आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे..यंदा २२ ते ३० जूनदरम्यान UGC-NET परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र, या परीक्षेतील इंग्रजी, कॉमर्स आणि समाजशास्त्र या तीन विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांबाबत विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. प्रश्नांमध्ये चुका असल्याचा आरोप झाल्यानंतर NTAने याची दखल घेत स्वतंत्र समिती स्थापन केली होती..प्रश्न कमी, परीक्षा आता एकाच शिफ्टमध्ये; NEET PG 2026 चे नवे नियम जाहीर, 'या' 5 गोष्टी जाणून घ्या....या समितीने तिन्ही प्रश्नपत्रिकांची तपासणी केली. त्यावेळी केवळ एखाद-दुसरी चूक नसून अनेक प्रकारच्या त्रुटी असल्याचं समोर आलं. काही ठिकाणी प्रसिद्ध अभ्यासकांची नावं चुकीची छापण्यात आली होती. काही पुस्तकांच्या नावांमध्ये गोंधळ होता. प्रश्नांची मांडणी, व्याकरण, विरामचिन्हं आणि भाषांतरातही चुका आढळल्या..विशेष म्हणजे, काही प्रश्नांमध्ये आधीच्या परीक्षांमध्ये विचारलेले प्रश्न पुन्हा देण्यात आल्याचंही समितीच्या निदर्शनास आलं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी आणि परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी या तीन विषयांची परीक्षा पुन्हा घेण्याची शिफारस समितीने केली..NTAच्या माहितीनुसार, इंग्रजी आणि कॉमर्स विषयाची परीक्षा ९ सप्टेंबरला, तर समाजशास्त्र विषयाची परीक्षा १० सप्टेंबरला घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या विषयांच्या विद्यार्थ्यांनी सुधारित वेळापत्रकाची नोंद करून पुन्हा परीक्षेची तयारी करावी लागणार आहे..नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; सरकारच्या कामकाजावर ठेवणार बारीक नजर.UGC-NET परीक्षेच्या माध्यमातून सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पात्रता आणि पीएचडी प्रवेशासाठी पात्रता निश्चित केली जाते. परीक्षेत दोन पेपर असतात. पहिल्या पेपरमध्ये अध्यापन क्षमता, तर्कशक्ती आणि सामान्य ज्ञानाशी संबंधित ५० प्रश्न असतात, तर दुसऱ्या पेपरमध्ये संबंधित विषयावर आधारित १०० बहुपर्यायी प्रश्न असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.