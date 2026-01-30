UGC च्या नव्या नियमांवर मोठा राडा! संतापलेल्या सवर्ण समाजाला योगींनी समजावले, विरोधकांना सुनावले खडे बोल

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनावर एक मोठे वक्तव्य केले आहे. यूजीसीच्या नव्या नियमांमुळे सध्या देशभर गोंधळ सुरू आहे. सवर्ण समाजाचे लोक या नियमांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक ठिकाणी भाजप सरकारचा तीव्र निषेध केला जात आहे. या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ यांनी आता थेट शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे..गोरखपूरमधील एका विकासकामाच्या कार्यक्रमात बोलताना योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. जेव्हा जेव्हा राज्याचा विकास होतो, तेव्हा काही लोक त्यात अडथळा आणतात असे योगी म्हणाले. त्यांच्या मते काही 'जातिवादी' आणि 'घराणेशाही' पाळणाऱ्या शक्ती जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या शक्तींचे 'आका' त्यांना मागून चिथावणी देत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला..योगी आदित्यनाथ यांनी उपद्रवी लोकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की उत्तर प्रदेश आता 'उपद्रव प्रदेश' राहिला नसून 'उत्सव प्रदेश' झाला आहे. जे लोक जातीच्या नावाखाली राजकारण करतात, ते प्रत्यक्षात दंगखोरांचे पाठीराखे आहेत असा टोला त्यांनी लगावला. पूर्वी दंगलखोरांच्या समोर झुकणारे लोक आता अस्वस्थ झाले आहेत. राज्यातून दंगलखोर संपल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांच्या पोटात दुखत असल्याची जहरी टीका त्यांनी केली..आपल्या भाषणात योगींनी २०१७ च्या आधीच्या काळाची आठवण करून दिली. त्याकाळी राज्यात भीती आणि अराजकता होती असे त्यांनी सांगितले. पूर्वी जातीच्या नावावर तरुणांच्या भविष्याशी खेळ केला जायचा असा आरोप त्यांनी केला. पण आता परिस्थिती बदलली असून गोरखपूरची ओळख डास किंवा आजार नाही तर विकास असल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.