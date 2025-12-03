CM Mohan Yadav Son Wedding: 'एकाच मंडपात मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आणि ड्रायव्हरचंही लग्न', बैलगाडीतून लग्नाला पोहोचले अभिमन्यू

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे धाकटे पुत्र अभिमन्यु यादव यांनी रविवारी (३० नोव्हेंबर) उज्जैन येथे आयोजित एका सामूहिक विवाह समारंभात डॉ. इशिता यादव यांच्याशी विवाह केला..या सामूहिक विवाह सोहळ्यात २१ जोडपी एकाच वेळी विवाहबंधनात अडकले. देशातील एखाद्या मुख्यमंत्र्याच्या मुलाचे लग्न इतक्या साधेपणाने होणे, हा आता चर्चेचा विषय बनला आहे. याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावरही वेगाने व्हायरल होत आहेत..बैलगाडीतून वरात आणि साधेपणाया सामूहिक विवाह समारंभात वधू-वर सजून-धजून घोडे आणि सजवलेल्या गाड्यांमधून मोठ्या मिरवणुकीसह समारंभ स्थळी पोहोचले. या समारंभात मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र अभिमन्यु यादव यांनी कोणत्याही आलिशान वाहनातून न येता बैलगाडीतून वरात काढली, ज्यामुळे साधेपणाचा संदेश अधिक ठळकपणे समोर आला..या अनोख्या समारंभावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले, “पंतप्रधान (नरेंद्र मोदी) नेहमीच यावर जोर देत आले आहेत की, लग्नसोहळे साधेपणाने झाले पाहिजेत. म्हणूनच या सार्वजनिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन केलं आहे.”.धीरेंद्र शास्त्रींकडून कौतुकया सोहळ्यात उपस्थित असलेल्या बागेश्वर धामचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे कौतुक केले. त्यांनी टिप्पणी केली की, "हे पाहून किती आनंद होतो, की एकाच मंडपाखाली मुख्यमंत्र्यांचा मुलगाही फेरे घेत आहे आणि ड्रायव्हरचा मुलगाही!".धीरेंद्र शास्त्री यांनी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या पुढाकाराचे कौतुक केले आणि यातून विवाह सोहळ्यातील अनावश्यक खर्च टाळण्याचा आणि सामाजिक समानता वाढवण्याचा संदेश समाजात जात असल्याचे नमूद केले..मान्यवरांकडून कौतुकाचा वर्षावया सोहळ्याला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, योगगुरू बाबा रामदेव आणि बागेश्वर धामचे प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री: त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, "या सामूहिक विवाह सोहळ्यामुळे जाती-धर्माचे बंधन तुटले आहे..माझ्या पदयात्रेदरम्यान मी जातिवादाला निरोप देण्याचा नारा दिला होता आणि आज एकाच छताखाली प्रत्येक जाति-धर्माचे लोक एकत्र विवाहबंधनात जोडले जात आहेत." त्यांनी याला मुख्यमंत्र्यांचे अत्यंत कौतुकास्पद पाऊल म्हटले आणि सांगितले की, "एक मंडपाखाली सीएमचा मुलगा फेरे घेत आहे आणि ड्रायव्हरचा मुलगाही फेरे घेत आहे." (धीरेंद्र शास्त्री दरवर्षी मध्य प्रदेशात १५१ कन्यांचे सामूहिक विवाह आयोजित करतात.).Madhya Pradesh News : 'बोले तैसा चाले!' मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचं सामूहिक विवाह सोहळ्यात होणार लग्न, साधेपणाचा घातला आदर्श.या विवाह सोहळ्यात उपस्थितीत असलेले बाबा रामदेव म्हणाले, “या प्रकारच्या विवाहसोहळ्याने एक मोठा आदर्श निर्माण केला आहे. माझा विश्वास आहे की, इतर मुख्यमंत्री, नेते आणि उद्योगपतींनी यातून प्रेरणा घेऊन अनावश्यक खर्चवाल्या लग्नावरील खर्च कमी करायला हवा. आता आपल्याला डेस्टिनेशन वेडिंगपासून पुढे जाऊन दिव्य विवाहाकडे (Divine Wedding) वाटचाल करण्याची गरज आहे.” केंद्रीय मंत्री सिंधिया यांनीही या समारंभात सहभागी होऊन, सामूहिक विवाह समारंभात लग्न करून एक खूप मोठा संदेश दिला गेला आहे, असे मत व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.