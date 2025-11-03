देश

Supreme Court : 'महाकाल मंदिरासाठी आमची 200 वर्षे जुनी मशीद पाडली'; मुस्लिम पक्षाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, नेमकं काय घडलं?

Ujjain Mosque Demolition Dispute Reaches Supreme Court : उज्जैनमधील २०० वर्षे जुनी तकिया मशीद महाकाल मंदिरासाठी पाडल्याचा आरोप; मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दिले आव्हान
Ujjain Mosque Demolition : मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील तकिया मशीद पाडण्याच्या प्रकरणाने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) दरवाजे ठोठावले आहे. उज्जैन येथील मशीद पाडण्याचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत, मशिदीत नमाज पडणाऱ्या १३ स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

