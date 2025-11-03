Supreme Court : 'महाकाल मंदिरासाठी आमची 200 वर्षे जुनी मशीद पाडली'; मुस्लिम पक्षाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, नेमकं काय घडलं?

Ujjain Mosque Demolition : मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील तकिया मशीद पाडण्याच्या प्रकरणाने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) दरवाजे ठोठावले आहे. उज्जैन येथील मशीद पाडण्याचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत, मशिदीत नमाज पडणाऱ्या १३ स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे..याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, राज्य सरकारने महाकाल मंदिर परिसरातील पार्किंग वाढवण्यासाठी २०० वर्षांपूर्वीची ऐतिहासिक मशीद पाडली. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे, की ही मशीद १९८५ साली वक्फ मालमत्ता म्हणून अधिसूचित करण्यात आली होती आणि २०२५ च्या जानेवारी महिन्यात 'बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने' पाडण्यात आली..याचिकेत म्हटले आहे की, या विध्वंसाने प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१, वक्फ कायदा, १९९५ (आता एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, १९९५) तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ मधील योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचे उल्लंघन झाले आहे..Dalit CM : सिद्धरामय्यांचा उत्तराधिकारी कोण? कर्नाटकात दलित मुख्यमंत्रिपदाची चर्चा पुन्हा तापली, 'या' चार नेत्यांची नावे अग्रभागी.याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, राज्य सरकारने भूसंपादनाची प्रक्रिया खोटी दाखवून, परिसरातील बेकायदेशीर अतिक्रमणकर्त्यांना भरपाई दिली, पण खरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली. याआधी या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात मशीद पुन्हा बांधण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रथम एकल खंडपीठ आणि नंतर दुहेरी खंडपीठाने ती याचिका फेटाळून लावली..त्यानंतर आता याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. अंतरिम दिलासा म्हणून त्यांनी न्यायालयास विनंती केली आहे की, राज्य सरकार जागेवर कोणतेही नवीन बांधकाम करू नये म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जावी. तसेच, मशीद पाडण्याच्या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.