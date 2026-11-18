उज्जैन शहरातील तीन हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केली. मंगळवारी उज्जैनमधील गीता भवन येथे आयोजित ‘स्वच्छता मित्र सन्मान सोहळ्या’त ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचे स्वागत केले आणि शहराच्या स्वच्छतेत त्यांच्या योगदानाचा गौरव केला..स्वच्छता सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये मध्य प्रदेशने देशातील २७ पैकी नऊ पुरस्कार मिळवले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील शहरांनी स्वच्छतेच्या क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचे त्यांनी कौतुक केले.देपालपूरची १,७०० व्या क्रमांकावरून पहिल्या स्थानावर झेपस्वच्छता सर्वेक्षणातील राज्याच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्र्यांनी देपालपूरच्या यशाकडे विशेष लक्ष वेधले. मागील सर्वेक्षणात १,७०० व्या क्रमांकावर असलेल्या देपालपूरने यंदा थेट प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. तीन ते दहा लाख लोकसंख्येच्या गटात इंदूरने सलग दुसऱ्यांदा द्वितीय क्रमांक मिळवल्याचेही त्यांनी सांगितले.याशिवाय उज्जैन, देवास, ग्वाल्हेर, जबलपूर, रीवा आणि बुधनी या शहरांनीही विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार मिळवले आहेत. या यशात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले..श्रीकृष्णांच्या विचारांतून स्वच्छतेची प्रेरणास्वच्छतेचे महत्त्व सांगताना मुख्यमंत्री यादव यांनी भगवान श्रीकृष्णांच्या जीवनातील प्रसंगाचा उल्लेख केला. भोजन देण्यापेक्षाही उष्ट्या पत्रावळी उचलण्यात अधिक पुण्य आहे, असा संदेश श्रीकृष्णांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. महाभारतात त्यांनी अर्जुनाचे सारथ्यही केले होते. कोणतेही काम कमीपणाचे नसते, हा विचार या उदाहरणांतून स्पष्ट होतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.दिवाळीत महालक्ष्मीसोबत केरसुणीची पूजा करण्याची परंपरा आणि शीतला मातेच्या हातातील झाडू यांचाही त्यांनी उल्लेख केला. निसर्गातील वृक्ष कार्बन डायऑक्साइड शोषून प्राणवायू देतात आणि पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे स्वच्छतेची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाने स्वीकारली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले..कचऱ्यापासून वीज, अगरबत्ती आणि इंधननिर्मितीउज्जैनमध्ये कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करून त्यापासून उपयुक्त वस्तू तयार करण्याचे उपक्रम राबवले जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ओल्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती केली जात आहे. मंदिरांमधील फुले आणि निर्माल्यापासून अगरबत्ती तयार केली जात आहे. तसेच सुक्या कचऱ्यापासून इंधननिर्मिती करण्याचे प्रकल्पही सुरू आहेत.कचऱ्याचे संसाधनात रूपांतर करण्याच्या या उपक्रमांमुळे स्वच्छतेसोबतच पर्यावरण संवर्धनालाही हातभार लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वच्छता अभियानाच्या यशामागे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा असल्याचे अधोरेखित करत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या योगदानाचा गौरव केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.