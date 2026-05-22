Ujjain: उज्जैनच्या मंदिरांमध्ये दर्शनाचे नियम बदलले! भाविकांच्या सोयीसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय; कर्मचाऱ्यांना मिळणार 'ही' ट्रेनिंग

धार्मिक नगरी म्हणून जगभर प्रसिद्ध असलेल्या मध्य प्रदेशातील उज्जैन शहरात आता देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांना दर्शनाचा एक अत्यंत सुखद आणि शिस्तबद्ध अनुभव मिळणार आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आणि आगामी सण-उत्सवांच्या काळात मंदिरांमध्ये होणारी भाविकांची अफाट गर्दी लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. .उज्जैनचे जिल्हाधिकारी रौशन कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये भाविकांच्या सुविधा आणि गर्दीचे नियोजन (Crowd Management) करण्याच्या दृष्टीने अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत..या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मंदिरातील कर्मचाऱ्यांचे वर्तन सुधारण्यावर दिलेला भर! मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या इच्छेनुसार, दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताला अत्यंत सोपी, सुटसुटीत आणि आदरयुक्त व्यवस्था मिळाली पाहिजे, असे जिल्हाधिकार्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी मंदिरातील सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण (Behavioral Training) दिले जाणार आहे, जेणेकरून ते भाविकांशी अत्यंत नम्रतेने, संवेदनशीलतेने आणि आदराने वागतील..याशिवाय, उज्जैनमधील सर्व प्रमुख मंदिरांमध्ये आधुनिक कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) स्थापन केले जातील. विशेष म्हणजे, या सर्व मंदिरांमधील गर्दी आणि सुरक्षेची माहिती थेट महाकालेश्वर मंदिराच्या मुख्य कंट्रोल रूमशी जोडली जाईल, जिथून संपूर्ण शहरावर केंद्रीय पद्धतीने लक्ष ठेवता येईल.बैठकीत मंदिरांचे उत्पन्न, खर्च, व्हीआयपी किंवा शीघ्र दर्शन व्यवस्था, स्वच्छता, पार्किंग आणि कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकार्यांनी कडक निर्देश दिले की, मंदिरांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा असलेल्या निधीचा थेट वापर भाविकांना पिण्याचे पाणी, सावली आणि उत्तम रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठीच केला जावा. मंदिरात येणाऱ्या कोणत्याही भक्ताला त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यास त्यांनी सांगितले आहे..उज्जैनमधील वेगवेगळ्या मंदिरांसाठी प्रशासनाने विशेष कार्ययोजना आखली आहे. त्यानुसार, मंगलनाथ मंदिरामध्ये गर्दीच्या वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली असून, तिथला 'शीघ्र दर्शन काउंटर' पुढे सरकवला जाणार आहे. श्री कालभैरव मंदिराच्या परिसरात कडक उन्हाळा लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याची आणि सावलीची उत्तम व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..तसेच, गडकालिका मंदिरासाठी सणांचे दिवस आणि सामान्य दिवसांसाठी वेगळे नियोजन केले जाईल, तर हरसिद्धि माता मंदिरामध्ये माहिती फलक (Signage) आणि मोफत पादत्राणे स्टँडची (Shoe-stand) सुविधा अधिक मजबूत केली जाणार आहे. सिंहस्थ कुंभापूर्वी उज्जैनमधील मंदिरांचा हा कायापालट भाविकांचा प्रवास अधिक मंगलमय करेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.