Uma Bharti Update News : उमा भारतींनी केली मोठी घोषणा! म्हणाल्या, 2029ची लोकसभा...

Uma Bharti announces plan to contest 2029 Lok Sabha elections : मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी बुधवारी भोपाळ येथे पत्रकार परिषदेत एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की त्यांना झाशीतून २०२९ ची लोकसभा निवडणूक लढवायची आहे. जर त्यांच्या पक्षाची इच्छा असेल तर त्या निवडणुकीत भाग घेण्यास नकार देणार नाहीत. उमा भारती यांनी स्पष्ट केले की झाशी त्यांच्या जन्मस्थळाजवळ आहे आणि तेथे विकास कामे करणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
उमा भारती यांनी त्यांच्या भोपाळ निवासस्थानी माध्यमांशी बोलताना पुन्हा एकदा गोसेवा आणि गंगा संवर्धनाची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांकडे गोवंश संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चराईची जमीन असली पाहिजे.
"लाडली बहना" योजनेसह इतर सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना गोशाळांमध्ये गायींची काळजी घेण्याची जबाबदारी सोपवावी असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले. त्यांनी सांगितले की गायी आणि गंगा दोन्ही स्वावलंबी भारतासाठी आवश्यक आहेत.
याशिवाय उमा भारती यांनी स्पष्ट केले की त्यांचे उद्दिष्ट केवळ राजकीय नाही तर पर्यावरण आणि सांस्कृतिक संवर्धनाशी देखील संबंधित आहे. गोसेवा आणि गंगा संवर्धनाद्वारे त्या समाजात जागरूकता पसरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
