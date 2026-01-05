उमर खालीद अन् शरजील इमाम यांना मोठा धक्का, सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली जामीन याचिका, काय दिलं कारण?

दिल्ली दंगल प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या उमर खालीद आणि शरजीर इमाम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने त्यांची जामीन याचिका फेटाळली आहे. मात्र, याच प्रकरणातील इतर पाच आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर उमर खालीद आणि शर्जिल इमाम यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे. .याप्रकरणी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर १० डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. त्याचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. हा निकाल आज सुनावण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा खटला दहशतवादी कारवायांशी संबंधित आहे. त्यामुळे आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची गरज आहे. केवळ हत्या किंवा विध्वंसच नव्हे, तर सार्वजनिक सेवा ठप्प करणे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारी कृत्येही यात समाविष्ट आहे..Umar khalid : दिल्ली दंगलीचा आरोपी उमर खालिदला मोठा दिलासा ! कोर्टाकडून जामीन मंजूर.फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत सीएएस कायद्यावरून मोठा तणाव निर्माण झाला होता. याविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं करण्यात आली होती. त्यानंतर ईशान्य दिल्लीतील काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगे उसळले होते. यात अनेकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं होतं.Umar Khalid.Umar Khalid Bail Rejected: उमर खालिदला मोठा झटका! कोर्टानं पुन्हा फेटाळला जामीन अर्ज.याप्रकरणी उमर खालिदला सप्टेंबरमध्ये अटक कऱण्यात आली होती. तर शरजील इमामला २८ जानेवारी २०२० रोजी ताब्यात घेण्यात आलं होतं. तेव्हापासून दोघांनाही तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने उमर खालीदचा जामीन फेटाळला आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला जामीन नाकारला आहे. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर UAPA अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.