Tala Nagari: हिंदू-मुस्लिम एकतेची अनोखी 'किल्ली'! 'या' शहरात तयार होतात कधीही न तुटणारे कुलूप! जाणून घ्या इतिहास

आपण जेव्हा कधी घर किंवा ऑफिसबाहेर पडतो, किंवा आपल्या घरातील मौल्यवान दागिने आणि वस्तू सुरक्षित ठेवायच्या असतात, तेव्हा सर्वात आधी आपल्या डोक्यात एकच विचार येतो, तो म्हणजे 'कुलूप' लावण्याचा. ज्या कुलूपावर विश्वास ठेवून आपण अगदी निर्धास्तपणे घराबाहेर पडतो, ते कुलूप भारतात सर्वात जास्त कुठे बनवले जाते हे तुम्हाला माहीत आहे का? .उत्तर प्रदेशातील अलिगढ (Aligarh) या ऐतिहासिक शहराला संपूर्ण देशात 'ताला नगरी' (City of Locks) म्हणून ओळखले जाते. देश आणि परदेशातील कोट्यवधी घरांची सुरक्षा अलिगढमध्ये बनवलेल्या याच मजबूत कुलूपांच्या भरवशावर असते..इतिहासअलिगढमधील कुलूप उद्योगाचा इतिहास अतिशय रंजक आणि जुना आहे. या कामाची सुरुवात मुघल काळापासूनच झाली होती, पण या कलेला खऱ्या अर्थाने एका मोठ्या उद्योगाचे रूप मिळाले ते ब्रिटिश काळात. सुमारे १५४ वर्षांपूर्वी, म्हणजेच १८७० मध्ये 'जॉन्सन अँड कंपनी'ने अलिगढमध्ये पहिल्यांदा व्यावसायिक स्तरावर कुलूप बनवण्याचे काम सुरू केले..सुरुवातीला यासाठी लागणारा कच्चा माल थेट इंग्लंडवरून मागवला जात असे. परंतु, हळूहळू अलिगढमधील स्थानिक कारागीर या तंत्रज्ञानात इतके पटाईत झाले की, त्यांनी स्वतःच नवनवीन डिझाईन्स आणि कधीही न तुटू शकणारे कडक कुलूप बनवायला सुरुवात केली. आज या शहरात बनणारे 'लिव्हर लॉक' आपल्या अफाट मजबुतीसाठी जगभर प्रसिद्ध आहेत..वैशिष्ट्यया उद्योगाचे आणखी एक सर्वात सुंदर वैशिष्ट्य म्हणजे, अलिगढचा हा व्यवसाय हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांच्या एकात्मतेचे एक उत्तम उदाहरण आहे. येथे दोन्ही धर्माचे लोक खांद्याला खांदा लावून एकत्र काम करतात.कुलूपाचा साचा बनवण्यापासून ते त्याला लिव्हर बसवणे, पॉलिश करणे, चाव्या तयार करणे आणि त्यावर कोरीव काम करणे अशी सर्व कामे वेगवेगळ्या स्तरावर विभागलेली आहेत. या संपूर्ण उद्योगामुळे आजघडीला सुमारे ५ लाखाहून अधिक लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगार मिळाला आहे..आज देखील अलिगढमध्ये बनवलेली कुलूपे केवळ भारतातच नाही, तर जगातील अनेक देशांमध्ये निर्यात (Export) केली जातात. अलिगढची मोठी लोकसंख्या या कुलूप व्यवसायाशी आणि त्याला पूरक असणाऱ्या पितळ (Brass) हार्डवेअर उत्पादनाशी जोडलेली आहे.काळ बदलला, नवनवीन डिजिटल लॉक्स आले, तरीही अलिगढच्या पारंपारिक आणि हाताने बनवलेल्या मजबूत कुलूपांची क्रेझ आणि लोकांचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास आजही यत्किंचितही कमी झालेला नाही.