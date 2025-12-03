CM Yogi Adityanath: युनेस्कोमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा...!" महापरिनिर्वाण दिनापूर्वी योगींनी लिहिले खास पत्र

भारतीय संविधानाचे मुख्य शिल्पकार 'भारतरत्न' डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांचा स्मृतिदिन 'महापरिनिर्वाण दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसापूर्वीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी युनेस्को (UNESCO) मुख्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे अनावरण झाल्याबद्दल अत्यंत आनंद व्यक्त केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, त्यांनी उत्तर प्रदेशातील जनतेच्या नावे एक पत्र लिहिले आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर याबाबत माहिती दिली..युनेस्कोतील प्रतिमेच्या अनावरणाबद्दल सीएम योगींनी व्यक्त केला आनंदउत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या 'एक्स' अकाउंटवर लिहिले आहे: “माझ्या प्रिय उत्तर प्रदेशवासीयांनो, युनेस्को (UNESCO) मुख्यालयात भारतीय संविधानाचे मुख्य शिल्पकार 'भारतरत्न' बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे अनावरण करण्यात आले आहे..न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या मूळ भारतीय विचारांना संविधानाच्या माध्यमातून साकारणाऱ्या त्या युगप्रवर्तक महापुरुषाच्या पुण्यस्मृतीला जागतिक समुदायाने केलेले हे नमन आहे.” सीएम योगी पुढे म्हणाले, "६ डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिनी, बाबासाहेबांना आपली खरी श्रद्धांजली हीच असेल की, आपण संविधानाचा मूळ आत्मा आपल्या जीवनाचा मानक बनवून समतामूलक आणि समरस समाजाचा संकल्प घेऊया.".सीएम योगींनी पत्रातून केले हे खास आवाहनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रदेशवासियांना लिहिलेल्या पत्रात हे खास आवाहन केले आहे: "बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने आमच्या सरकारने दलित आणि वंचित घटकांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. दलित तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदानित कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याची पहल केली आहे.".Pushkar Singh Dhami : ‘नीती आयोगा’त अव्वल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत देशात पहिला क्रमांक; उत्तराखंडला ‘विकासाचे मॉडेल राज्य’ बनवण्याचा धामींचा संकल्प”."शालेय शिक्षणापासून व्यावसायिक प्रशिक्षणापर्यंत शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह सुविधांचा विस्तार केला गेला आहे. बाबासाहेबांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालत, 'झिरो पॉवर्टी अभियान' अंतर्गत दुर्बळ घटकांना घरकुल, रेशन, पेंशन, शिक्षण, श्रम योजना, बाल विकास यासह इतर योजनांचा लाभ जलद गतीने पोहोचवला जात आहे." मुख्यमंत्री योगी यांनी पत्राच्या शेवटी आपला उद्देश स्पष्ट केला: "आमचे उद्दिष्ट आहे की, वर्ष २०२७ पर्यंत प्रदेशाला पूर्णपणे गरिबीमुक्त करावे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.