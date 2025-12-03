देश

CM Yogi Adityanath: युनेस्कोमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा...!" महापरिनिर्वाण दिनापूर्वी योगींनी लिहिले खास पत्र

UNESCO Ambedkar Statue: युनेस्को मुख्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे अनावरण झाल्याबद्दल सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी आनंद व्यक्त केला. महापरिनिर्वाण दिनी संविधानमूल्ये जगण्यातून बाबासाहेबांना श्रद्धांजली देण्याचे आवाहन.
भारतीय संविधानाचे मुख्य शिल्पकार 'भारतरत्न' डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांचा स्मृतिदिन 'महापरिनिर्वाण दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसापूर्वीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी युनेस्को (UNESCO) मुख्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे अनावरण झाल्याबद्दल अत्यंत आनंद व्यक्त केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, त्यांनी उत्तर प्रदेशातील जनतेच्या नावे एक पत्र लिहिले आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर याबाबत माहिती दिली.

