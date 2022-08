बंगळुरु : भारत जेव्हा स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे त्याचवेळी सावरकरांच्या पोस्टरवरुन हिंसाचार होतोय हे दुर्देवी आहे, असं मत विधान इतिहासतज्ज्ञ विक्रम संपथ यांनी व्यक्त केलं आहे. कर्नाटकातील शिवमोंगा इथं स्वातंत्र्यादिनाच्या दिवशीच सावकरांच्या पोस्टरवरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. (Unfortunate as we celebrate India @75 Vikram Sampath on Savarkar poster row in Karnataka)

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शिवमोंगा इथं एका गटाकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा फ्लेक्स हायमास्ट पोलवर लावायचा होता. पण दुसऱ्या एका गटानं या फ्लेक्सवर आक्षेप घेतला कारण त्यांना त्याच ठिकाणी टिपू सुलतानचा फ्लेक्स लावायचा होता.

यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेत एका व्यक्तीची भोसकून हत्या करण्यात आली. यानंतर गर्दीला पांगवण्यासाठी आणि परिस्थीती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीचार्जही करावा लागला होता. दरम्यान, मंगळवारी कर्नाटक पोलिसांनी चार व्यक्तींना अटक केली.