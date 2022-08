जर महिलेचे कपडे उत्तेजक असतील तर लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही - कोर्ट

नवी दिल्ली : जर महिलेनं लैंगिक उत्तेजना निर्माण करणारे कपडे परिधान केले असतील तर आरोपीवर प्रथमदर्शनी लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, अशी टिपण्णी केरळमधील एका स्थानिक कोर्टानं केली आहे. लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सिव्हिक चंद्रन यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना कोर्टानं ही टिपण्णी केली आहे. (Sexual harassment charge will not stand when woman was wearing sexually provocative dresses says Kerala court)

चंद्रन यांनी यासंदर्भात तक्रारदाराचे फोटो आपल्या याचिकेसोबत कोर्टात सादर केले होते. त्यावरुन कोर्टानं त्यांना १२ ऑगस्ट रोजी जामीन मंजूर केला. तत्पूर्वी २ ऑगस्ट त्यांच्यावर दाखल असलेल्या दुसऱ्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळाला होता.

दरम्यान, तक्रारदार महिलेच्या फोटोचा संदर्भ देत कोर्टानं म्हटलं की, महिलेनं असे कपडे परिधान केले आहेत ज्यामुळं एखाद्यामध्ये लैंगिक उत्तेजना निर्माण होऊ शकते. त्यामुळं सेक्शन ३५४ अ नुसार प्रथमदर्शनी लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही.

चंद्रन यांनी आरोप केला होता की, महिलेने आपल्याविरोधात खोटी तक्रार केली आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये घडलेल्या कथीत घटनेचा संदर्भ देत चंद्रन म्हणाले, कार्यक्रमात तक्रारदार तिच्या प्रियकरासह इतर अनेकांची उपस्थिती होती पण इथं उपस्थित असलेल्या एकानेही आपल्याविरोधात अशी तक्रार केली नाही.