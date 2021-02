'हम दो, हमारे दो' वेळी जावयाच्या जमिनीचा उल्लेख केला असता तर...अर्थमंत्र्यांच्या निशाण्यावर राहुल गांधी

नवी दिल्ली- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या की, काँग्रेसने निवडणूक जिंकण्यासाठी शेतकरी कायद्यांवर यू टर्न घेतला आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यानुसार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झालेलं नाही. आम्हाला अपेक्षा होती की ते पंजाब सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देतील. तीन कृषी कायद्याविरोधात काही कमतरता काढतील. हे कायदे कसे शेतकरी विरोधी आहेत, हे सांगतील. 'हम दो, हमारे दो' वेळी जावयाला जमीन परत करण्यास सांगितलं असतं तर चांगलं झालं असतं. परंतु, असं काही तुम्ही बोलला नाहीत, असा टोला त्यांनी लगावला.

केंद्र सरकारवर भांडवलदारांचे समर्थक असल्याचा आरोप करण्यात येतो. याला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, गरीब लोक आणि देशातील सामान्य नागरिक सरकारचे मित्र आहेत, आणि सरकार त्यांच्यासाठीच काम करत आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजने अंतर्गत गरीब, फेरीवाले, विक्रेत्यांना एक वर्षासाठी 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली. देशातील 50 लाख विक्रेत्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला.

PM SVANidhi Yojana, for those who are constantly accusing us of dealing with cronies - SVANidhi doesn't go to cronies. Damads get land in states which are governed by some parties - Rajasthan, Haryana once upon a time: FM Nirmala Sitharaman in Lok Sabha #Budget2021 pic.twitter.com/JhV5bQmoSR

सीतारामन यांनी काँग्रेसचे नाव न घेता म्हटले की, आमचे मित्र (भांडवलदार) जावई नाहीत. असे लोक त्या पक्षाच्या आड लपले आहेत, ज्यांना जनतेने स्वीकारलेले नाही. आमचा अर्थसंकल्प गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

Where are the cronies? They're hiding probably in the shadow of that party which has been rejected by the people. The shadows who were invited to even develop a port. They invited, no open tenders, no global tenders: FM Nirmala Sitharaman

