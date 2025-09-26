देश

Government Employee: कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! दिवाळीसाठी मिळणार भरघोस बोनस; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

Cabinet approves 78-day Productivity Bonus for 10.90 lakh Railway employees before Diwali: दिवाळीपूर्वीच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट देत केंद्र सरकारने प्रॉडक्टिव्हिटीवर आधारित बोनस जाहीर केला आहे.
Railway Employee: केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉडक्टिव्हिटी बोनसला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तर दुसरीकडे नवीन जहाजबांधणी ७० हजार कोटी रुपयांच्या सुधारणा सादर करण्यात आल्या. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली.

