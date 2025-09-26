Government Employee: कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! दिवाळीसाठी मिळणार भरघोस बोनस; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

Railway Employee: केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉडक्टिव्हिटी बोनसला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तर दुसरीकडे नवीन जहाजबांधणी ७० हजार कोटी रुपयांच्या सुधारणा सादर करण्यात आल्या. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली..१०.९० लाख कर्मचाऱ्यांना दिवाळी गिफ्टदिवाळीपूर्वीच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट देत केंद्र सरकारने प्रॉडक्टिव्हिटीवर आधारित बोनस जाहीर केला आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, १०.९० लाख कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला जाणार आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या ७८ दिवसांच्या कामावर आधारित १८६५.६८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे..MP Dhairyasheel Mohite Patil: पूरस्थितीमुळे एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकला : खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील; हजारो विद्यार्थ्यांचे घरे उद्ध्वस्त.सुरुवातीपासून होतेय बोनसची मागणीभारतीय रेल्वे कर्मचारी महासंघाने म्हटलं होतं की, बोनसमध्ये वाढ आणि त्याची मंजुरी लवकरात लवकर मिळाली पाहिजे. सध्या ७ हजार प्रति महिन्याच्या आधारावर उत्पादकता बघून बोनस दिला जात आहे. परंतु १८ हजार रुपये प्रति महिन्याच्या आधारावर बोनस दिला पाहिजे, अशी मागणी केली होती.अश्विनी वैष्णव पुढे म्हणाले की, कॅबिनेट बैठकीमध्ये भारताची जहाज बांधणी आणि समुद्री क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी ६९ हजार ७२५ कोटी रुपयांच्या सुधारणा पॅकेजला मंजुरी दिली. ज्यात जहाज बांधणी, समुद्री फंडिंग आणि क्षमतांना बळ देण्याचा उद्देश आहे..Beed News: अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याने संपवले जीवन, केज येथील घटना, सरकार आतातरी जागे होणार का? शेतकऱ्यांचा टाहो.बिहारमध्ये सुमारे १०४ किलोमीटर रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. याचा खर्च २,१९२ कोटी रुपये आहे. बिहार राज्यातील चार जिल्ह्यांना व्यापणारा हा प्रकल्प भारतीय रेल्वेचा अंदाजे १०४ किलोमीटरने विस्तार करेल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राजगीर (शांती स्तूप), नालंदा, पावपुरी इत्यादी प्रमुख स्थळांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी देखील उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.