By

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज नवी दिल्लीत पार पडली. यावेळी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये येणारं पावसाळी अधिवेशन हे जुन्या संसदेतच पार पडेल असं जाहीर करण्यात आलं. तसेच इतर विविध विषयांवरही चर्चा झाल्या आहेत. (Union Cabinet Meeting Discuss many important topics in Presence of PM Modi)

कॅबिनेटच्या बैठकीचा तपशील सांगताना केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी यांनी सांगितलं की, बैठकीत अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा झाल्या. यामध्ये २०४७ व्हिजनवर काम करायचं आहे. जर आज यावर एकत्र येत चांगल्या पद्धतीनं काम केलं तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी २०४७ अवघड जाणार नाही. (Latest Marathi News)

त्याचबरोबर येणार पावसाळी अधिवेशन हे जुन्या संसदेच पार पडेल असंही सांगण्यात आल्याचं लेखी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. त्याचबरोबर सर्व मंत्रालयांना लवकरात लवकर आपली विधेयक मांडण्याच्या सूचनाही पंतप्रधानांनी केल्या आहेत. कारण जसजशी अधिवेशनाची तारीख जवळ येईल तसे विरोधक काम कठीण करतील असंही बैठकीत सांगितलं गेलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

तसेच मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यामध्ये नेमकं काय घडलं? कुठल्या गोष्टींवर चर्चा झाल्या या भेटीचा फायदा करुन घेण्यासाठी कशा पद्धतीनं राष्ट्रीय विकासाची नीती आखायची, या मुद्द्यावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचं मिनाक्षी लेखी यांनी सांगितलं.