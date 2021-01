प्रतिक्षा संपली! आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिली खूशखबर

चेन्नई- केंद्रीय आरोग्य मंत्री (Union Health Minister) डॉ. हर्षवर्धन (Dr Harshvardhan) यांनी देशवासीयांना आनंदाची बातमी दिली आहे. काही दिवसांमध्येच नागरिकांना कोरोनाची लस (Coronavirus Vaccine) मिळू लागेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. लस राष्ट्रीय स्तरापासून स्थानिक पातळीपर्यंत पोहोचावी यासाठी सरकार योजना बनवत असल्याचं हर्षवर्धन यांनी चेन्नईमध्ये म्हटलं. पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्संना कोरोनाची लस दिली जाणार आहे.

On January 2nd, we did dry run in almost 125 districts in the country and today, we are doing it across the country expect the three states who did it earlier: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan #Chennai pic.twitter.com/XoMyotriKm — ANI (@ANI) January 8, 2021

आरोग्यमंत्री लसीकरणाच्या ड्राय रनची समिक्षा करण्यासाठी एक दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. डॉ. हर्षवर्धन ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले की, भारताने अगदी कमी कालावधीमध्ये लस विकसित करुन दाखवली आहे. येत्या काही दिवसात आपण आपल्या देशवासीयांना लस देण्यास सक्षम असू. सर्वात आधी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाईल.

Request the NGOs working in the field of health to help in the smooth conduct of the COVID19 vaccination program and mobilisation of beneficiaries in the best possible manner: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan in #Chennai https://t.co/CKKWVknlL2 — ANI (@ANI) January 8, 2021

लाखो आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ड्रान रनच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यांना आणखी प्रशिक्षण देण्याची तयारीही सुरु आहे, असं हर्षवर्धन म्हणाले. देशाच्या वेगवेगळ्या भागात ड्राय रनची तयारी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर हर्षवर्धन वेगवेगळ्या केंद्रातील ड्राय रनची समीक्षा करत आहेत. ते सध्या चेन्नईमध्ये असून त्यांनी ओमानंदूर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल आणि चेंगलपट्टूचा दौरा केला.

शुक्रवारी देशातील 23 राज्यांमधील आणि केंद्र शासित राज्यांमधील 736 जिल्ह्यांमध्ये ड्राय रन आयोजित केले जात आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि अरुणाचल प्रदेश या अभियानात भाग घेणार नाहीत, कारण हे राज्य या प्रक्रियेतून गेले आहेत. देशात कोविड-19 लसीकरणाचा पूर्वाभ्यास केला जात आहे. जेणेकरुन प्रत्यक्ष लसीकरणावेळी काही अडचणी येऊ नयेत.

In short time, India has done well by developing vaccines... In the next few days, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen. It will be given to our healthcare professional followed by frontline workers: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan https://t.co/VYb4X0mlgI pic.twitter.com/OPJg9tFmph — ANI (@ANI) January 8, 2021

दरम्यान, देशातील दोन कोरोना लशींच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी मिळाली आहे. 13 जानेवारीपासून देशात लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आणि फ्रंटलाईन वर्कर्संना प्राथमिकता देण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित लोकसंख्येला लस दिली जाईल.