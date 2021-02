'कोरोना संकटात देशभरात 162 डॉक्टर, 107 नर्स आणि 47 आशा वर्करचा मृत्यू'

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या संकटाने गेल्या एक वर्षापासून थैमान घातले आहे. गेल्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्याच्या अखेरीसच कोरोनाचा पहिला रुग्ण केरळ राज्यात आढळला होता. त्यानंतर हा प्रादुर्भाव वाढत गेला आणि मग मार्च महिन्यात देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली गेली. सध्या कोरोनाची परिस्थिती हातात असली तरीही कोरोना विषाणू विरोधातील या लढाईत कित्येकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. ही लढाई लढण्यासाठी अनेक कोविड योद्ध्यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावली. यामध्ये आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी तर होतेच त्याचबरोबर पोलिस आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणेतील कर्मचारी देखील या लढ्यात फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून काम करत होते.

सरकारने संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, 22 जानेवारीपर्यंत 162 डॉक्टर्स, 107 नर्सेस आणि 44 आशा वर्कर्सचा कोरोना विरोधातील लढाई लढताना मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना याबाबतची माहिती दिली.

162 doctors, 107 nurses & 44 ASHA workers died due to COVID-19 in the country till Jan 22: Union Health Minister in a written reply in Parliament

