केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणतात,'भारतात कोरोनाचे जवळपास 8 लाख रुग्ण ही चिंतेची बाब नाही'

नवी दिल्ली - भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतच चालली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या आठ लाखांच्या जवळ पोहोचली आहे. तरीही ही बाब चिंता करण्यासारखी नाही असं सरकारने म्हटलं आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन म्हणाले की, देशात कोरोनामुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. यामुळे मृत्यू दर खूप कमी आहे. यामुळेच कोरोना बाधितांची वाढती संख्या चिंता कऱण्यासारखी नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. देशात वाढत असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीकडे पाहिले असता कम्युनिटी ट्रान्समिशनची भीती व्यक्त केली जात असली तरी असं काही नसल्याचं आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

Recovery rate among COVID-19 patients stands at about 63%, mortality rate is just 2.72%. We are not concerned about the number of cases. We are ramping up testing so that maximum cases can be detected & treated: Union Health Minister Harsh Vardhan (1/2) pic.twitter.com/9rguGq4CRd

— ANI (@ANI) July 10, 2020