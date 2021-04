'एकट्या महाराष्ट्रात देशातील 34% मृत्यू; केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी व्यक्त केली चिंता

नवी दिल्ली : देशात सध्या पुन्हा एकदा कोरोना प्रादुर्भावाने डोकं वर काढलं आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून मोठ्या संख्येने संक्रमित लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशातील एकूण संक्रमितांमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील संक्रमितांची संख्या दिवसागणिक 60 टक्क्यांहून अधिक असल्याची परिस्थिती आकडेवारी दाखवत आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती अत्यंत विदारक असून आता केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पत्रकार परिषदेत सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, देशातील सर्वाधिक संक्रमित 10 जिल्ह्यांमध्ये सात जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. उर्वरित तीन कर्नाटक, छत्तीसगढ आणि दिल्ली राज्यांमधील जिल्हे आहेत.

Death numbers being reported in Punjab and Chhattisgarh are cause of extreme concern. Of all the active cases in the country, 58% of active cases are in Maharashtra. 34% of the total deaths have been reported in Maharashtra: Union Health Secretary Rajesh Bhushan pic.twitter.com/yNeiJqphQq

— ANI (@ANI) April 6, 2021