ट्रॅक्टर परेडमधील जखमी पोलिसांना अमित शहांची भेट; केली प्रत्येकाची विचारपूस

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनाला कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर परेड काढली होती. मात्र, या ट्रॅक्टर परेडमध्ये पोलिस आणि आंदोलक यांच्यात संघर्षाचं वातावरण पहायला मिळालं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज गुरुवारी सिव्हील लाईनच्या तीरथराम शाह हॉस्पिटल आणि सुश्रुत ट्रॉमा सेंटरवर जाऊन या धुमश्चक्रीत जखमी झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याची भेट दिली तसेच त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली.

#WATCH Delhi: Union Home Minister Amit Shah meets and speaks to an injured Police personnel, who is admitted at Tirath Ram Shah Hospital.

These Police personnel were injured in the violence during the farmers' tractor rally on January 26th. pic.twitter.com/f0WsgOvSPP

— ANI (@ANI) January 28, 2021