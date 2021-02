मराठा आरक्षणासाठी रामदास आठवलेही सरसावले

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यावर आज सुनावणी झाली. आता या प्रकरणावर पुढची सुनावणी 8 मार्चला सुरू होणार आहे. दरम्यान, राज्यसभेत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनीही मराठा आरक्षणाबाबत मत मांडलं आहे. मराठा समाज महाराष्ट्रात आरक्षणाची मागणी करत आहे असं रामदास आठवले राज्यसभेत म्हणाले.

रामदास आठवलेंनी म्हटलं की, महाराष्ट्रात मराठा, हरियाणात जाट, राजस्थानात राजपूत आणि उत्तर प्रदेशात ठाकुरांना आरक्षण हवं आहे. जसं 10 टक्के आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना दिलं तसचं त्यांनाही आरक्षण द्यायला हवं असंही आठवले म्हणाले.

