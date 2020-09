मोदी सरकारला झटका; कृषी विधेयकाच्या विरोधात केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा

नवी दिल्ली- सरकारच्या कृषी विधेयकाबाबत केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत. एनडीएमधील शिरोमणी अकाली दलाच्या मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal)यांनी कृषी विधेयकाच्या विरोधात राजीनामा दिला आहे. शेतकऱ्यासंबंधी करण्यात आलेल्या तीन विधेयकांबाबत पंजाबच्या शेतकऱ्यांमध्ये अंसतोष वाढत आहे. अकाली दलाने या प्रकरणी आपल्या खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. संसदेत या विधेयकाविरोधात मतदान करण्यास सांगितलं आहे.

Shiromani Akali Dal leader Harsimrat Kaur Badal resigns from her post of Union Cabinet Minister of Food Processing, in protest against farm bills. pic.twitter.com/33NTH0C2hb

— ANI (@ANI) September 17, 2020