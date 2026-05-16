केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाला पोक्सो अंतर्गत दाखल गुन्ह्यात अटक; १७ वर्षीय मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून ठेवले संबंध

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय यांचा मुलगा बंदी साई भगीरथ याला रविवारी तेलंगनाच्या हैदराबादमध्ये पोलिसांनी अटक केली. त्याच्यावर पोक्सोअंतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. बंदी यांचा मुलगा संजय याच्या विरोधात १७ वर्षीय मुलीच्या आईने तक्रार दाखल केली आहे. ८ मे रोजी त्याच्यावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. सुरुवातीला भगीरथने चौकशीवेळी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करल्याचा दावा केला गेला. मात्र पोलिसांनी सांगितलं की त्याला अटक करण्यात आली..केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार यांनी शनिवारी सांगितलं की, मुलाला पोलिसांसमोर हजर राहण्यास आणि चौकशीला सहकार्य करण्यास सांगितलं आहे. गेल्या आठड्यात तक्रार दाखल झाल्यानतंर लगेच मुलाला पोलिसांना सहकार्य करायला सांगितलं होतं. वकिलांनी केस रद्द केली जाईल आणि मुलाला जामीन मिळेल असं सांगितल्यानं हजर होण्यासाठी उशीर झाल्याचा दावाही केला..IAS पद्मा जयस्वाल कोण? २३ वर्षे सेवेनंतर बडतर्फ, राष्ट्रपतींनी कारवाईला दिली मंजुरी.पेटबशीराबाद पोलीस ठाण्यात एका पीडितेच्या आईनं तक्रार दाखल केलीय. लैंगिक छळासह इतर आरोपांचाही यामध्ये समावेश आहे. आरोपीने लग्नाचं आमिष दाखवून संबंध ठेवले आणि ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत संबंधासाठी आणि दारू पिण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे..एफआयआरनुसार ७ जानेवारीला नातं संपुष्टात आल्यानंतर मुलीने त्याच महिन्यात दोन वेळा टोकाचं पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेनं तक्रार दाखल केली असताना बंदी यांच्या मुलानेही पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. यात आरोप केला की मुलीच्या आई वडिलांनी ५ कोटी रुपये उकळण्याचा प्रयत्न केला आणि पैसे दिले नाही तर मुलगी आत्महत्या करेल अशी धमकीही दिली.