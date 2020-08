Unlock 4 : केंद्र सरकारकडून नियमावली जाहीर, मेट्रो सुरु तर शाळा-कॉलेज बंदच

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने Unlock 4 ची नियमावली जाहीर केली आहे. चौथ्या टप्प्यातील अनलॉकची प्रक्रियेत 7 सप्टेंबरपासून मेट्रो सेवेला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीनुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत शाळा आणि कॉलेज बंदच राहणार आहेत. याचा निर्णय राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत चर्चा करुन घेण्यात आला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार ओपन थेटर 21 सप्टेंबरपासून उघडता येणार आहेत.

दरम्यान, लॉकडाऊनमध्ये सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमांना घातलेली बंदी 21 सप्टेंबरपर्यंत कायम राहणार आहे. फक्त 100 लोकांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, मर्यादीत लोक असले तरी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम आणि पाळणं बंधनकारक असेल. यामध्ये मास्क घालणं, सुरक्षित अंतर ठेवणं याचं पालन करावं लागेल. तसंच उपस्थितांचे थर्मल स्क्रीनिंग आणि हँडवॉश, सॅनिटायझर ठेवण्यात यावं असंही म्हटलं आहे.



#UNLOCK4 All activities, except the following, shall be permitted outside containment zones: (i) Cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres (excluding open-air theatre) and similar places. (ii) International air travel of passengers, except as permitted by MHA. https://t.co/029QQHOnNx

— ANI (@ANI) August 29, 2020