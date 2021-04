पोलिसांनी जप्त केली दोन क्विंटल जिलेबी आणि 1050 समोसे; दहा जणांना अटक

उन्नाव : निवडणुकांना लोकशाहीचा उत्सव मानला जातो. ही प्रक्रिया जितकी दर्जेदारपणे राबवली जाईल, तितकाच लोकशाहीचा यथोचित सन्मान समजला जातो. मात्र, यामध्ये अनेक अनुचित प्रकार सर्रास घडताना दिसून येतात. त्यातीलच एक म्हणजे मतदारांना मतासाठी कशाचे तरी गाजर दाखवणे आणि दुसरीकडे मतदारांनीही छोट्या लोभापायी आपलं मत विकून लोकशाहीचीच थट्टा उडवणे. गेले अनेक वर्षे सुरु असलेला हा प्रकार दिवसेंदिवस लोकशाहीला लागलेली कीड बनत चालला आहे. यासंदर्भातच उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेली एक घटना हास्यास्पद तर आहेच मात्र विचार करायला लावणारी देखील आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सुरु आहेत. मात्र, यातील चुरस काही कमी नाहीये. या निवडणुकीत सहभागी झालेले स्थानिक उमेदवार मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी निरनिराळ्या पद्धतींचा वापर करत आहेत. सामान्यत: दारु वाटण्याचा प्रकार तर सर्रास आढळून येत आहेच. मात्र, अशी एक घटना घडलीय जी ऐकून तुम्ही हैराण व्हाल अथवा तुम्हाला हसू फुटेल. उत्तर प्रदेशमधील उन्नावमध्ये पोलिसांनी दोन क्विंटल जिलेबी आणि एक हजारहून अधिक समोसे जप्त केले आहेत. एवढी जिलेबी आणि समोसे हे मतदारांना वाटून त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी उमेदवाराने बनवले होते. मात्र, वेळीच पोलिसांना याची माहिती मिळाली आणि जिल्हा पोलिसांनी ही जिलेबी-समोसा पार्टी उधळून लावली.

Unnao Police seized 2 quintal jalebi & 1050 samosa cooked for distribution among voters by a gram panchayat poll candidate in Hasanganj yesterday

"A case has been registered for violation of COVID norms & Model Code of Conduct. 10 people have been arrested," said Circle Officer pic.twitter.com/qJKEOdu7cR

— ANI UP (@ANINewsUP) April 10, 2021