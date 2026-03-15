Viral Video: आधी आई-वडील गेले, मग पतीही गेला… माझ्या मुलाची काळजी घ्या... ; आईने व्हिडिओत रडत सांगितलं अन् संपवलं जीवन

उन्नाव : उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात एका ३० वर्षीय महिलेने जीवन संपवल्याची घटना समोर आली आहे. प्रियदर्शिनी नगर परिसरात सदर कोतवाली हद्दीत राहणाऱ्या एकताने स्कार्फचा वापर करून स्वतःचा जीव घेतला. पतीच्या अकस्मात निधनानंतर ती पूर्णपणे एकाकी आणि हताश झाली होती. जीवन संपवण्यापूर्वी तिने एक भावनिक व्हिडिओ तयार केला आणि तो व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर शेअर केला. या व्हिडिओत तिने आपली असहायता, एकटेपणा आणि शेवटची इच्छा स्पष्टपणे मांडली..आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगीएकता ही आपल्या आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगी होती. गेल्या काही वर्षांत तिच्या दोन्ही पालकांचे निधन झाले. त्यानंतर तिचा पती आलोक, जो बबलू म्हणून ओळखला जायचा, हा तिचा एकमेव आधार ठरला होता. पतीसोबत ती कुटुंबासाठी दिलासा बनली होती. मात्र २ मार्च रोजी आलोक यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने अचानक मृत्यू झाला. त्यानंतर एकता पूर्णपणे उदास आणि निराश झाली..सकाळी घरात एकटेपणा जाणवू लागलातेराव्याच्या विधी आणि शुक्रवारी पार पडलेल्या धार्मिक कार्यक्रमानंतर शनिवारी सकाळी घरात एकटेपणा जाणवू लागला. नातेवाईक आणि मित्रांची गर्दी ओसरल्याने तिच्यासमोर अंधारमय भविष्य दिसू लागले. त्यावेळी तिने मोबाइल कॅमेरा सुरू करून आपल्या मनातील वेदना रेकॉर्ड केल्या. व्हिडिओत ती म्हणाली, "एका स्त्रीचे तीन मुख्य आधार असतात, मी, माझे वडील आणि माझा नवरा. आता कोणीही माझी काळजी घेत नाही. सगळे फक्त 'सर्व काही ठीक होईल' असेच सांगतात. पण यापेक्षा वाईट परिस्थिती काय असू शकते? मी माझ्या पतीशिवाय जगू शकत नाही. कृपया माझ्या अंतिम संस्काराची योग्य व्यवस्था करा." तसेच तिने आपल्या मुलाची काळजी घेण्याची विनंतीही केली..व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही क्षणांतच तिने श्वास रोखला. तर चुलत भाऊ निकेत यांनी प्रथम ते पाहिले आणि तातडीने घर गाठले. पण तोपर्यंत सर्व काही उशीर झाला होता. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली, मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला.