Diwali Bus Price Cut: अयोध्या वाराणसीला जाणाऱ्या भाविकांसाठी दसरा-दिवाळीची भेट, योगी सरकारकडून AC बसेसचे भाडे १०% पर्यंत कमी!

उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने राज्याच्या नागरिकांना दसरा आणि दिवाळीच्या निमित्ताने एक खास भेट दिली आहे. उत्तर प्रदेश परिवहन महामंडळाच्या (UPSRTC) सर्व वातानुकूलित (A.C.) बसेसच्या तिकिटाच्या दरात केलेली सुमारे १० टक्क्यांची कपात पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे..आरामदायक प्रवास आता स्वस्तपरिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) दयाशंकर सिंह यांनी सांगितले की, चांगल्या प्रवासाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी योगी सरकार वचनबद्ध आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना कमी भाड्यामध्ये आरामदायक प्रवास करण्याची सोय मिळणार आहे.जनरथ, पिंक, शताब्दी, व्होल्वो आणि ए.सी. शयनयान (स्लीपर) यांसारख्या सर्व ए.सी. बस सेवांवर ही सूट लागू राहील. मात्र, ०१ जानेवारी २०२४ नंतर नोंदणी झालेल्या नवीन ए.सी. बसेसना ही सवलत लागू होणार नाही..वातानुकूलित बस सेवांसाठी नवे दर (प्रति किलोमीटर):बस सेवादर (प्रति किलोमीटर)३*२ बस सेवा₹ १.४५२*२ बस सेवा₹ १.६०हाय एंड (व्होल्वो) बसेस₹ २.३०ए.सी. शयनयान (स्लीपर)₹ २.१०.आणि हो, कर्मचाऱ्यांसाठी खास सूचनापरिवहन मंत्र्यांनी एक महत्त्वपूर्ण सूचनाही दिली आहे. भाड्याच्या दरात कपात केल्याने महामंडळाच्या एकूण उत्पन्नावर परिणाम होऊ नये, यासाठी चालक आणि वाहकांना खास समुपदेशन (Counselling) केले जाईल. त्यांना अधिक प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून महामंडळाची सेवाही सुधारेल आणि उत्पन्नही टिकून राहील.