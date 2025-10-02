देश

Diwali Bus Price Cut: अयोध्या वाराणसीला जाणाऱ्या भाविकांसाठी दसरा-दिवाळीची भेट, योगी सरकारकडून AC बसेसचे भाडे १०% पर्यंत कमी!

Yogi Government Announces Festive Fare Cut for AC Buses: आरामदायी सफरीसाठी स्वस्त दर: यूपीएसआरटीसीच्या सर्व एसी बसचे भाडे कमी
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने राज्याच्या नागरिकांना दसरा आणि दिवाळीच्या निमित्ताने एक खास भेट दिली आहे. उत्तर प्रदेश परिवहन महामंडळाच्या (UPSRTC) सर्व वातानुकूलित (A.C.) बसेसच्या तिकिटाच्या दरात केलेली सुमारे १० टक्क्यांची कपात पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे.

