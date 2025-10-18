UP Agriculture Model: उत्तर प्रदेशातील शेतीचे मॉडेल जगात आदर्श; जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगांकडून सीएम योगींचे कौतुक

जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी एका कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशात विकसित होत असलेल्या लहान शेतकऱ्यांच्या कृषी मॉडेलचे (Agriculture Model) जोरदार कौतुक केले आहे..ते म्हणाले की, हा केवळ सिद्धांत नाही, तर मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलेली जमिनीवरची वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील कृषी प्रणाली अशा प्रकारे तयार केली आहे की, त्यात 'लवचीकपणा' (Resilience) सुरुवातीपासूनच अंतर्भूत आहे; तो नंतर जोडलेला घटक नाही. लहान शेतकऱ्यांसाठी यूपीचे कृषी मॉडेल एक जागतिक आदर्श (Global Example) आहे, असे बंगा म्हणाले..अजय बंगा यांनी उत्तर प्रदेश सरकारचे आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे विशेष अभिनंदन केले. हवामान बदलाच्या (Climate Change) आव्हानांवर मात करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांसोबत सुरू असलेले प्रयोग अद्भुत आहेत, असे ते म्हणाले..डिजिटल तंत्रज्ञान आहे या प्रणालीचा कणाबंगा यांनी सांगितले की, या मॉडेलमध्ये उष्णता सहन करणारे बियाणे, मातीला अनुकूल खते, पुनरुज्जीवनाचे तंत्रज्ञान, कार्यक्षम सिंचन व्यवस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मजबूत विमा व अर्थपुरवठा (Financing) प्रणाली या सर्वांचा समावेश आहे. याचा उद्देश हाच आहे की, एक खराब हवामान किंवा एक खराब हंगाम कोणत्याही शेतकऱ्यासाठी आयुष्यभराचे संकट बनू नये..जागतिक बँक अध्यक्षांनी पुढे सांगितले की, या संपूर्ण प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू डिजिटल तंत्रज्ञान आहे. ते म्हणाले, "डिजिटल हेच ते 'गोंद' आहे, जे संपूर्ण प्रणालीला एकत्र जोडून ठेवते." एक साधे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साधन आणि बेसिक मोबाईल फोन शेतकऱ्याच्या पिकातील रोग ओळखू शकते, खतांची माहिती देऊ शकते, हवामानाचा इशारा देऊ शकते आणि पेमेंट सुरक्षित करू शकते. हाच डेटा पुढे शेतकऱ्याचा क्रेडिट इतिहास बनतो, ज्यामुळे त्याला स्वस्त कर्ज आणि चांगली वित्तीय सुविधा मिळते. त्यांनी याला 'सकारात्मक चक्र' म्हटले आहे..मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी आवश्यकअजय बंगा यांनी काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशचा दौरा केला होता, जिथे त्यांनी हा मॉडेल प्रत्यक्षात कार्यरत असताना पाहिला. ते म्हणाले, "मी तिथे पाहिले की, मूलभूत संस्थांपासून ते सहकारी संस्थांपर्यंत, शेतकऱ्यांचा लवचीकपणा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डिजिटल प्रणाली - या सर्वांनी मिळून एक जिवंत परिसंस्था (Vibrant Ecosystem) तयार केली आहे. हा एक प्रकल्प सिद्ध करणारा पुरावा (Proof of Concept) आहे, हा मॉडेल काम करतो.".बंगा यांनी भर दिला की, या मॉडेलची आता मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे आणि हा मॉडेल पूर्णपणे विस्तारण्यायोग्य (Scalable) आहे. सरकार, व्यवसाय आणि विकास भागीदार (Development Partners) एकाच दिशेने पुढे गेले तरच असे मॉडेल यशस्वी होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..तंत्रज्ञानातून परिवर्तन.अलीकडेच जागतिक बँक आणि उत्तर प्रदेश सरकारने संयुक्तपणे 'यूपी ॲग्रिज' (UP AgriS) नावाचा प्रकल्प सुरू केला आहे, ज्यामुळे सुमारे १० लाख लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक बँक अध्यक्षांचे हे विधान स्पष्ट करते की, उत्तर प्रदेश आता केवळ एक राज्य नसून, "स्मार्ट कृषी परिवर्तनाचे" एक आंतरराष्ट्रीय मॉडेल बनत आहे. जगाने आता अशा मॉडेल्सचा स्वीकार करण्याची वेळ आली आहे, जेणेकरून लहान शेतकऱ्यांचे जीवन सुरक्षित आणि समृद्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.