CM Yogi Adityanath: युपीच्या कृषी मॉडेलची जागतिक बँकेकडून प्रशंसा; लहान शेतकऱ्यांसाठी ठरतोय 'गेमचेंजर'

UP Agriculture Model: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशातील कृषी मॉडेल लहान शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरत आहे. ड्रोन स्प्रे, स्वयंचलित सिंचन, पीक विमा आणि ई-नामसारख्या तंत्रज्ञानामुळे शेती अधिक सुरक्षित आणि उत्पन्न वाढवणारी झाली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील गेल्या साडेआठ वर्षांत उत्तर प्रदेशातील शेतीत मोठे बदल झाले आहेत. सरकारने शेतीला केवळ प्रगतच केले नाही, तर ती ज्ञान, तंत्रज्ञान, सल्ला आणि बाजारपेठेच्या सुविधांशी जोडली आहे, जेणेकरून त्याचा थेट लाभ गावातील प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकेल.

