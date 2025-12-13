CM Yogi Adityanath: युपीच्या कृषी मॉडेलची जागतिक बँकेकडून प्रशंसा; लहान शेतकऱ्यांसाठी ठरतोय 'गेमचेंजर'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील गेल्या साडेआठ वर्षांत उत्तर प्रदेशातील शेतीत मोठे बदल झाले आहेत. सरकारने शेतीला केवळ प्रगतच केले नाही, तर ती ज्ञान, तंत्रज्ञान, सल्ला आणि बाजारपेठेच्या सुविधांशी जोडली आहे, जेणेकरून त्याचा थेट लाभ गावातील प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकेल..पीक व्यवस्थापन, बियाणे निवड, मृदा आरोग्य कार्ड, नैसर्गिक शेती, ड्रोन स्प्रे आणि आधुनिक सिंचन यांसारख्या तंत्रांमुळे शेती अधिक सुरक्षित झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला असून, उत्पादन आणि उत्पन्नात वाढ झाली आहे..Prataprao Pawar: कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा नवा अध्याय; प्रतापराव पवार, ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनात ‘एआय-एमएल-आयओटी’ सामंजस्य करार.जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनीही युपीच्या या मॉडेलची प्रशंसा केली आहे. ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशाने शेतीला आधुनिकतेशी जोडून एक जागतिक उदाहरण (Global Example) सादर केले आहे..तंत्रज्ञान आणि सल्ल्यासह स्मार्ट शेतीच्या दिशेने युपीयोगी सरकारने शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक आणि स्मार्ट शेतीशी जोडण्यासाठी मोठ्या स्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. यात तरुण शेतकरी आणि महिला शेतकरी समूहांना विशेष महत्त्व देण्यात आले. प्रत्येक गावात कृषी शास्त्रज्ञ आणि तज्ञांच्या सल्लागार प्रणालीची (Consultancy System) व्यवस्था करण्यात आली. यामुळे पीक रोग, सिंचन, खते आणि बाजारपेठेशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे थेट शेतावर उपलब्ध होत आहेत..ड्रोन स्प्रे, स्वयंचलित सिंचन (Automatic Irrigation), मातीतील पोषक तत्वांचे डिजिटल निरीक्षण आणि शेतांचे डिजिटल सर्वेक्षण यामुळे शेतीला आधुनिक उद्योगाप्रमाणे कार्यक्षमता मिळाली आहे. पीक विमा दाव्यांचा जलद निपटारा, ऑनलाइन मंडई आणि ई-नाम (e-NAM) सारख्या सेवांनी शेतकऱ्यांना चांगला दर आणि मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे..ऊस उत्पादक आणि इथेनॉल धोरणात युपी आघाडीवरऊस शेतकरी: उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विक्रमी पेमेंट, नवीन साखर कारखान्यांची स्थापना आणि इथेनॉल उत्पादनात प्रथम स्थान यामुळे सरकारची शेतकरी-केंद्रित विचारसरणी अधिक मजबूत झाली आहे..सिंचन प्रकल्प, “हर खेत तक पानी” (प्रत्येक शेताला पाणी) मिशन, बुंदेलखंडमधील केन-बेतवा लिंक आणि हर घर नल से जल अभियान यामुळे खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांत सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुधारली आहे..ग्रामीण रस्ते, साठवणूक (Storage), मंडई आणि कोल्ड चेन नेटवर्क वाढल्यामुळे कृषी क्षेत्राला उद्योगासारखी ताकद मिळाली आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), अॅग्री-ड्रोन ऑपरेटर आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना "उत्पादक ते उद्योजक" बनवण्याच्या दिशेने मोठे काम झाले आहे..Agriculture News : अवकाळीचा 'काळा ग्रह' द्राक्षपंढरीवर फिरला! नाशिकमध्ये निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त; 'सकाळ'च्या मालिकेमुळे शासनाला हाक.'UP-AGREES' प्रकल्प: लहान शेतकऱ्यांसाठी नवी आशानुकताच जागतिक बँक आणि युपी सरकारने एकत्र येऊन 'UP Agris' (UP-AGREES) प्रकल्प सुरू केला आहे. याचा उद्देश कृषी प्रणालीला तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे आहे. या प्रकल्पातून सुमारे १० लाख लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे."उत्तर प्रदेशातील कृषी मॉडेल लहान शेतकऱ्यांसह सर्वांसाठी खूप चांगले आहे. हे केवळ तत्त्वज्ञान नाही, तर जमिनीवरील वास्तविकता आहे, जी मी स्वतः माझ्या डोळ्यांनी पाहिली आहे." अजय बंगा, जागतिक बँकेचे अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.